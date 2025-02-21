Таловєров заробляє в Плімуті більше, ніж отримував в інших клубах

Максим Таловєров (ліворуч) та Нікола Катич. Фото: instagram.com/nikolakatic2/

Захисник збірної України Максим Таловєров уже став одним із лідерів "Плімута". Футболіст обрав перехід до одного з аутсайдерів Чемпіоншипа з декількох причин.

Серед них виявилася і висока зарплата гравця, повідомляє Capology.

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Цієї зими Максим Таловєров досить несподівано змінив австрійський ЛАСК на "Плімут", який бореться за виживання у другому за силою дивізіоні Англії. Сума трансферу склала 2 млн євро, а контракт із 24-річним футболістом був підписаний до літа 2028 року.

Максим Таловєров (праворуч) під час матчу. Фото: instagram.com/tal.04/

Скільки заробляє Таловєров

Захисник пояснив вибір нового клубу тим, що Чемпіоншип у вболівальників набагато популярніший, ніж австрійська ліга. Але не тільки це стало причиною трансферу гравця збірної України.

Максим Таловєров святкує гол. Фото: instagram.com/tal.04/

Були опубліковані дані, згідно з якими Максим Таловєров виявився одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Плімута". Він отримує 624 тисяч євро на рік. Це становить 12 тисяч євро на тиждень без урахування податків. Окремо в контракті гравця, який уже забив дебютний гол за нову команду, передбачені бонуси.

У складі клубу ЛАСК Таловєров отримуватиме 10 тисяч євро на тиждень.

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