Таловеров зарабатывает в Плимуте больше, чем получал в других клубах

Максим Таловеров (слева) и Никола Катич. Фото: instagram.com/nikolakatic2/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров уже стал одним из лидеров "Плимута". Футболист выбрал переход в один из аутсайдеров Чемпионшипа по нескольким причинам.

Среди них оказалась и высокая зарплата игрока, сообщает Capology.

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Этой зимой Максим Таловеров достаточно неожиданно сменил австрийский ЛАСК на "Плимут", который борется за выживание во втором по силе дивизионе Англии. Сумма трансфера составила 2 млн евро, а контракт с 24-летним футболистом был подписан до лета 2028 года.

Максим Таловеров (справа) во время матча. Фото: instagram.com/tal.04/

Сколько зарабатывает Таловеров

Защитник объяснил выбор нового клуба тем, что Чемпионшип у болельщиков гораздо более популярен, чем австрийская лига. Но не только это стало причиной трансфера игрока сборной Украины.

Максим Таловеров празднует гол. Фото: instagram.com/tal.04/

Были опубликованы данные, согласно которым Максим Таловеров оказался одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Плимута". Он получает 624 тысяч евро в год. Это составляет 12 тысяч евро в неделю без учета налогов. Отдельно в контракте игрока, который уже забил дебютный гол за новую команду, предусмотрены бонусы.

В составе клуба ЛАСК Таловеров получат 10 тысяч евро в неделю.

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