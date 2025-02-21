Таловеров зарабатывает в Плимуте больше, чем получал в других клубах

Таловеров зарабатывает в Англии огромные деньги — известна сумма
Защитник сборной Украины Максим Таловеров уже стал одним из лидеров "Плимута". Футболист выбрал переход в один из аутсайдеров Чемпионшипа по нескольким причинам.
Среди них оказалась и высокая зарплата игрока, сообщает Capology.
Этой зимой Максим Таловеров достаточно неожиданно сменил австрийский ЛАСК на "Плимут", который борется за выживание во втором по силе дивизионе Англии. Сумма трансфера составила 2 млн евро, а контракт с 24-летним футболистом был подписан до лета 2028 года.
Сколько зарабатывает Таловеров
Защитник объяснил выбор нового клуба тем, что Чемпионшип у болельщиков гораздо более популярен, чем австрийская лига. Но не только это стало причиной трансфера игрока сборной Украины.
Были опубликованы данные, согласно которым Максим Таловеров оказался одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Плимута". Он получает 624 тысяч евро в год. Это составляет 12 тысяч евро в неделю без учета налогов. Отдельно в контракте игрока, который уже забил дебютный гол за новую команду, предусмотрены бонусы.
В составе клуба ЛАСК Таловеров получат 10 тысяч евро в неделю.
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