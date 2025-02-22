Боксер з команди Усика отримав нового суперника — що відомо

Даніель Лапін та Олександр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Один із найталановитіших українських боксерів дізнався, з ким зустрінеться у наступному поєдинку. Цього разу йому протистоятиме досвідчений супротивник.

Український боксер Даніель Лапін дізнався ім'я свого наступного суперника, ним стане досвідчений словак Роберт Рач, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Лапін проти Рача

Роберт Рач провів на професійному ринзі 30 поєдинків, у 27 з них здобув перемогу.

Бій Лапіна з Рачем відбудеться 12 квітня на арені Lucerna Hall у чеській Празі. Він триватиме 10 раундів.

Минулий бій Лапін провів у грудні минулого року, коли переміг француза Ділана Колана.

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