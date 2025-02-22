Кабаел нокаутировал Чжилея на шоу в Саудовской Аравии — ТКО6

Агит Кабаел - Чжан Чжилей. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии проходит боксерское шоу, где проведут бой Джозеф Паркер — Мартин Баколе. В андеркарте шоу китайский нокаутер Чжан Чжилей и немецкий андердог Агит Кабаел определили временного чемпиона по версии WBC.

Несмотря на прогнозы экспертов и букмекеров, Кабаел выиграл поединок, сообщил портал Новини. LIVE.

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Агит Кабаел. Фото: Reuters

Кабаел досрочно победил Чжилея

Чжилей очень активно начал поединок и охотился за соперником по всему рингу. Китайский боксер хотел быстро нокаутировать немца.

Кабаел сначала отступал, но это не удавалось. После этого он пошел вперед на ближнюю дистанцию и начал выбрасывать много ударов.

Агит уничтожал огромного оппонента ударами по корпусу. Чжилею даже не помогло преимущество в весе на 21 кг.

Когда бой стал односторонним было видно, что Чжан сильно устал.

Однако китайский боксер вернулся в пятом раунде. Он отправил соперника в нокдаун. Кабаел поднялся очень быстро и продолжил доминировать.

В шестом раунде Кабаел наносил еще больше ударов по корпусу оппонента и Чжилей опустился на колено и больше не поднялся на ноги — ТКО6.

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