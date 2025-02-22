Кабаєл нокаутував Чжілея на шоу в Саудівській Аравії – ТКО6

Агіт Кабаєл — Чжан Чжілей. Фото: Reuters

В Саудівській Аравії проходить боксерське шоу, де проведуть бій Джозеф Паркер — Мартін Баколе. В андеркарті шоу китайський нокаутер Чжан Чжілей та німецький андердог Агіт Кабаєл визначили тимчасового чемпіона за версією WBC.

Попри прогнози експертів та букмекерів, Кабаєл виграв поєдинок, повідомив портал Новини. LIVE.

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Агіт Кабаєл. Фото: Reuters

Кабаєл достроково переміг Чжілея

Чжілей дуже активно почав поєдинок та полював за суперником по всьому рингу. Китайський боксер хотів швидко нокаутувати німця.

Кабаєл спершу відступав, але це не вдавалося. Після цього він пішов вперед на ближню дистанцію та почав викидувати багато ударів.

Агіт знищував величезного опонента ударами по корпусу. Чжілею навіть не допомогла перевага у вазі на 21 кг.

Коли бій став одностороннім було видно, що Чжан сильно втомився.

Однак китайський боксер повернувся в п’ятому раунді. Він відправив суперника в нокдаун. Кабаєл піднявся дуже швидко та продовжив домінувати.

В шостому раунді Кабаєл наносив ще більше ударів по корпусу опонента і Чжілей опустився на коліно та більше не піднявся на ноги — ТКО6.

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