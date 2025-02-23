Стівенсон нокаутував Педлі в 9-му раунді в Ер-Ріяді

Шакур Стівенсон. Фото: x.com/Turki_alalshikh

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся поєдинок чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона з США та британця Джоша Педлі. На цьому ж шоу заплановано бій Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе.

Стівенсон переміг у поєдинку за рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Стівенсон мав боксувати з Мартіном Баколе, але той захворів за тиждень до бою. На заміну на короткому повідомленні вийшов Педлі.

Педлі — Стівенсон. Фото: DAZN

Стівенсон — Педлі

Суперником Стівенсона став справжній електрик із Йоркшира, який був на задвірках, поки сенсаційно не здолав Марка Чемберлена.

На старті бою Педлі здивував вдалою атакою Стівенсона, але дав рівний бій чемпіону.

Шакур починав поступово перебивати опонента з другої трьохвилинки. Він включив комбінації та швидкість.

Британець надалі все частіше пропускав удари і тоннаж поступово впливав на суперника. Британець міг протиставити американцю лише клінчі.

Починаючи з п’ятого раунду Шакур почав розбивати корпус електрика і це дало результат.

У дев’ятому раунді Педлі тричі падав на коліно від ударів по тулубу. Його кут після закінчення раунду викинув білий рушник.

Результат бою — перемога Стівенсона технічним нокаутом в дев’ятому раунді.

Нагадаємо, раніше німецький боксер Агіт Кабаєл несподівано нокаутував китайця Чжана Чжілея у середині бою.

В Ер-Ріяді Вірджіл Ортіс виграв у Ісраїла Мадрімова в бою за титул. До бою американець не був великим фаворитом.

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