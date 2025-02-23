Стивенсон нокаутировал Пэдли в 9-м раунде в Эр-Рияде

Шакур Стивенсон. Фото: DAZN

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся поединок чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона из США и британца Джоша Пэдли. На этом же шоу запланирован бой Джозефа Паркера против Мартина Баколе.

Стивенсон победил в поединке по решению судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Стивенсон должен был боксировать с Мартином Баколе, но тот заболел за неделю до боя. На замену на коротком уведомлении вышел Пэдли.

Педли — Стивенсон. Фото: DAZN

Стивенсон — Пэдли

Соперником Стивенсона стал настоящий электрик из Йоркшира, который был на задворках, пока сенсационно не одолел Марка Чемберлена.

На старте боя Пэдли удивил удачной атакой Стивенсона, но дал равный бой чемпиону.

Шакур начинал постепенно перебивать оппонента со второй трехминутки. Он включил комбинации и скорость.

Британец в дальнейшем все чаще пропускал удары и тоннаж постепенно влиял на соперника. Британец мог противопоставить американцу только клинчи.

Начиная с пятого раунда Шакур начал разбивать корпус электрика и это дало результат.

В девятом раунде Пэдли трижды падал на колено от ударов по туловищу. Его угол после окончания раунда выбросил белое полотенце.

Результат боя — победа Стивенсона техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, ранее немецкий боксер Агит Кабаел неожиданно нокаутировал китайца Чжана Чжилея в середине боя.

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