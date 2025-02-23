Паркер нокаутував Баколе та став претендентом для Усика

Джозеф Паркер — Мартін Баколе. Фото: Reuters

В Саудівській Аравії завершився поєдинок Джозефа Паркера та Мартіна Баколе. Боксери визначали тимчасового чемпіона світу за версією WBO, який має стати наступним суперником повноцінного чемпіона Олександра Усика.

Паркер переміг нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

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Паркер мав проводити бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа, але за кілька днів до бою той знявся через хворобу. На заміну вийшов Баколе, який запізнився на зважування, відповідним чином не відпочив, та мав вагу понад 140 кг.

Мартін Баколе. Фото: Reuters

Як пройшов бій Паркер — Баколе

Баколе був неготовий до бою і тому йому потрібно було перемогти в першій половині бою.

Мартін тиснув на суперника весь перший раунд, Паркер в деяких моментах просто рятувався.

У другому раунді Баколе продовжив тиснути на новозеландця, але у того вийшло зустріти Мартіна потужним оверхендом і претендент упав на настил рингу.

Мартін максимально швидко піднявся на ноги. У нього не було стану гроггі, але рефері зупинив бій та зарахував Паркеру перемогу технічним нокаутом.

Як виявилось, рішення зняти Баколе з боя належить його команді. Так швидко величезні гроші конголезець ще не заробляв.

Нагадаємо, раніше Агіт Кабаєл нокаутував Чжана Чжілея ударами по тулубу та став претендентом для Олександра Усика за версією WBC.

В Ер-Ріяді Вірджіл Ортіс виграв рішенням суддів у Ісраїла Мадрімова в бою за тимчасовий титул.

Член команди Олександра Усика дізнався з ким проведе свій наступний бій.