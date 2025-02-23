Паркер нокаутировал Баколе и стал претендентом для Усика

Джозеф Паркер — Мартин Баколе. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии завершился поединок Джозефа Паркера и Мартина Баколе. Боксеры определяли временного чемпиона мира по версии WBO, который должен стать следующим соперником полноценного чемпиона Александра Усика.

Паркер победил нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Паркер должен был проводить бой против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, но за несколько дней до боя тот снялся из-за болезни. На замену вышел Баколе, который опоздал на взвешивание, соответствующим образом не отдохнул, и имел вес более 140 кг.

Мартин Баколе. Фото: Reuters

Как прошел бой Паркер — Баколе

Баколе был не готов к бою и поэтому ему нужно было победить в первой половине боя.

Мартин давил на соперника весь первый раунд, Паркер в некоторых моментах просто спасался.

Во втором раунде Баколе продолжил давить на новозеландца, но у того получилось встретить Мартина мощным оверхендом и претендент упал на настил ринга.

Мартин максимально быстро поднялся на ноги. У него не было состояния грогги, но рефери остановил бой и засчитал Паркеру победу техническим нокаутом.

Напомним, ранее Агит Кабаел нокаутировал Чжана Чжилея ударами по туловищу и стал претендентом для Александра Усика по версии WBC.

В Эр-Рияде Вирджил Ортис выиграл решением судей у Исраила Мадримова в бою за временный титул.

Член команды Александра Усика узнал с кем проведет свой следующий бой.