Паркер нокаутировал Баколе и стал претендентом для Усика

Паркер быстро нокаутировал Баколе после странного решения рефери
В Саудовской Аравии завершился поединок Джозефа Паркера и Мартина Баколе. Боксеры определяли временного чемпиона мира по версии WBO, который должен стать следующим соперником полноценного чемпиона Александра Усика.
Паркер победил нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.
Паркер должен был проводить бой против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, но за несколько дней до боя тот снялся из-за болезни. На замену вышел Баколе, который опоздал на взвешивание, соответствующим образом не отдохнул, и имел вес более 140 кг.
Как прошел бой Паркер — Баколе
Баколе был не готов к бою и поэтому ему нужно было победить в первой половине боя.
Мартин давил на соперника весь первый раунд, Паркер в некоторых моментах просто спасался.
Во втором раунде Баколе продолжил давить на новозеландца, но у того получилось встретить Мартина мощным оверхендом и претендент упал на настил ринга.
Мартин максимально быстро поднялся на ноги. У него не было состояния грогги, но рефери остановил бой и засчитал Паркеру победу техническим нокаутом.
Напомним, ранее Агит Кабаел нокаутировал Чжана Чжилея ударами по туловищу и стал претендентом для Александра Усика по версии WBC.
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