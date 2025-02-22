Герреро и Бенито из Динамо устраивали шумные вечеринки со стриптизершами

Эдуардо Герреро перед товарищеской игрой. Фото: "Динамо"

В киевском "Динамо" никак не может выйти на высокий уровень центральный нападающий Эдуардо Герреро. У его одноклубника Бенито еще хуже ситуация.

Однако, оба хорошо развлекаются со стриптизершами. Об этом сообщила бывшая девушка Герреро Кристина Крыжановская в интервью Sport-Express.ua.

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По словам Крыжановской, у Бенито сначала была девушка, которая приводила Герреро других девушек для встреч.

Кристина призналась, что позже ей сообщили о развлечениях Эдуардо и Бенито, которые устраивали вечеринки у нее дома, когда ее не было.

Также Кристина отметила, что ей показали видео, на котором стриптизерши танцевали на столе, а Герреро и Бенито держали пачки денег и бросали им купюры по 100 гривен.

На одной из тех вечеринок было снято видео, где пьяного Эдуардо выносили из комнаты.

Также после одного из вечеров, когда Герреро оставался один дома, на следующий день девушка нашла использованные презервативы в спальне. Однако, тогда Эдуардо смог оправдаться, что дал ключи от квартиры другу и одноклубнику из "Зари" Алиуну Ндуру.

Девушка поверила, потому что это были средства контрацепции самого большого размера, которые не подошли бы Эдуардо.

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