Герреро й Беніто з Динамо влаштовували гучні вечірки зі стриптизерками

Едуардо Герреро перед товариською грою. Фото: "Динамо"

У київському "Динамо" ніяк не може вийти на високий рівень центральний нападник Едуардо Герреро. У його одноклубника Беніто ще гірша ситуація.

Однак обидва добре розважаються зі стриптизерками. Про це повідомила колишня дівчина Герреро Крістіна Крижановська у інтерв’ю Sport-Express.ua.

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За словами Крижановської, у Беніто була дівчина, яка спершу приводила Герреро інших дівчат для зустрічей.

Крістіна зізналась, що пізніше їй повідомили про розваги Едуардо та Беніто, які влаштовували вечірки у неї вдома, коли її не було.

Також Крістіна зазначила, що їй показали відео, на якому стриптизерки танцювали на столі, а Герреро і Беніто тримали пачки грошей і кидали їм купюри по 100 гривень.

На одній з тих вечірок було зняте відео, де п’яного Едуардо виносили з кімнати.

Також після одного з вечорів, коли Герреро залишався сам вдома, наступного дня дівчина знайшла використані презервативи у спальні. Однак тоді Едуардо зміг виправдатися, що дав ключі від квартири другу та одноклубнику з "Зорі" Аліуну Ндуру.

Дівчина повірила, бо то були засоби контрацепції найбільшого розміру, які не підійшли б Едуардо.

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