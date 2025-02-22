Крижановська назвала зарплату та преміальні Герреро в Динамо

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

У форварда київського "Динамо" Едуардо Герреро проблеми на особистому фронті почали заважати його кар’єрі. Футболіста раніше через зраду кинула дівчина Крістіна Крижановська.

Дівчина розповіла, що через сімейні проблеми футболіст отримав великий штраф, передає портал Sport-Express.ua.

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Крістіна Крижановська. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Зарплату Герреро заморозили

Крижановська розповіла, що після того, як вона публічно розповіла про зраду "Динамо" заморозило зарплату Герреро і не виплачуватиме її кілька місяців.

Крістіна також повідомила про реакцію президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

"Хочу подякувати дяді Ігорю, який сказав: "Мені ще й плюс, більше грошей зекономлю". Чому дядя Ігор? Суркіса я знаю через свого тата, вони були добрими друзями", — сказала колишня Герреро.

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Крижановська зазначила, що Герреро не вперше штрафують в "Динамо" через неї. Раніше Христина повідомила, що одноклубники Едуардо закликали її розійтися з перуанцем та скидали їй свої інтимні фото. Це повідомлення розтиражували ЗМІ, а клуб зробив винним форварда.

"Через це відбувся скандал у роздягальні "Динамо" і Герреро оштрафували через репутаційну шкоду", — сказала Крістіна.

Яка зарплата у Герреро

Крижановська розповіла, що зарплата Герреро становить 50 тисяч євро на місяць. З цих коштів він отримує 40 тисяч євро на карту, та 10 тисяч євро готівкою.

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Крістіна додала, що є ще бонуси та премії, зокрема премія за гол може сягати десяти тисяч доларів або навіть більше, хоча, за її словами, у "Динамо" Герреро забив лише один раз.

"Герреро дуже хизувався своєю зарплатою в "Динамо", завжди казав: "No problem money", — розповіла колишня дівчина гравця.

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