Крыжановская назвала зарплату и премиальные Герреро в Динамо

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

У форварда киевского "Динамо" Эдуардо Герреро проблемы на личном фронте начали мешать его карьере. Футболиста ранее из-за измены бросила девушка Кристина Крыжановская.

Девушка рассказала, что из-за семейных проблем футболист получил большой штраф, передает портал Sport-Express.ua.

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Кристина Крыжановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Зарплату Герреро заморозили

Крыжановская рассказала, что после того, как она публично рассказала об измене, "Динамо" заморозило зарплату Герреро и не будет выплачивать ее несколько месяцев.

Кристина также сообщила о реакции президента "Динамо" Игоря Суркиса.

"Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: "Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю". Почему дядя Игорь? Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями", — сказала бывшая Герреро.

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Крыжановская отметила, что Герреро не впервые штрафуют в "Динамо" из-за нее. Ранее Кристина сообщила, что одноклубники Эдуардо призывали ее разойтись с перуанцем и сбрасывали ей свои интимные фото. Это сообщение растиражировали СМИ, а клуб сделал виновным форварда.

"Из-за этого произошел скандал в раздевалке "Динамо" и Герреро оштрафовали за репутационный ущерб", — сказала Кристина.

Какая зарплата у Герреро

Крыжановская рассказала, что зарплата Герреро составляет 50 тысяч евро в месяц. Из этих средств он получает 40 тысяч евро на карту, и 10 тысяч евро наличными.

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Кристина добавила, что есть еще бонусы и премии, в частности премия за гол может достигать десяти тысяч долларов или даже больше, хотя, по ее словам, в "Динамо" Герреро забил лишь один раз.

"Герреро очень хвастался своей зарплатой в "Динамо", всегда говорил: "No problem money", — рассказала бывшая девушка игрока.

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