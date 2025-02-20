Анонс УПЛ — кто выиграет чемпионат, кто вылетит в Первую лигу

Киевское "Динамо" во время сборов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу возобновляется сезон. Вторая часть УПЛ определит как тех, кто добудет первые места, так и тех, кто вылетит из элиты.

Прямо сейчас в УПЛ достаточно кандидатов и на чемпионство, и на вылет из лиги, пишет портал Новини.LIVE.

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Именно поэтому вторая часть сезона и должна быть интересной для болельщиков. Потому что шансы как на успех, так и на неудачу сейчас есть у многих команд.

Кто станет чемпионом

Сейчас это три основных кандидата. При чем третий - только из-за регалий и понимания того, что его не стоит недооценивать.

Киевское "Динамо" сейчас идет на первом месте, имея в активе 43 очка после 17 матчей. "Александрия" идет второй. Она плохо провела концовку первой части сезона, и сейчас отстает от киевлян на 5 пунктов.

Ну и третье место сейчас у "Шахтера". Донецкий клуб отстает от киевлян и первого места на 10 пунктов, имея матч в запасе. И, возможно, в любом другом случае и с кем-то другим — это уже было бы приговором. Но зная любовь к нестабильности киевлян и очень высокий уровень состава "Шахтера" пока не стоит их списывать со счетов.

Кто вылетит

Претендентами на два прямых вылета и два места в стыковых матчах сейчас, в принципе, являются пять команд. Может быть со временем и больше, поскольку плотность внизу таблицы УПЛ достаточно высока. Но пока поговорим именно об этой пятерке.

Худшей командой УПЛ сейчас является "Инуглец". Там есть проблемы и с результатами, и со стадионом. У команда Василия Кобина и Александра Поворознюка сейчас 9 очков.

А еще они пока не могут играть на собственном стадионе, и смогут, похоже, только со следующего сезона. В какой лиге — это вопрос.

Чуть выше за ними идет "Черноморец". У них на три очка больше и на одну игру меньше.

Еще выше, в зоне стыковых матчей находятся "Оболонь" и "Левый берег". Расстояние от прямой зоны вылета — два и четыре очка соответственно.

В конце концов, четыре очка отрыва от зоны вылета и у полтавской "Ворсклы". Которая опережает "Левый берег" лишь по дополнительным показателям.

Пока что основные противоборства выглядят именно так. Хотя, учитывая ситуацию в таблице после первой части сезона, стоит заметить, что названия команд вполне могут измениться.

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