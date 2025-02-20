Анонс УПЛ — хто виграє чемпіонат, хто вилетить у Першу лігу

Київське "Динамо" під час зборів. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпіонаті України з футболу відновлюється сезон. Друга частина УПЛ визначить як тих, хто здобуде перші місця, так і тих, хто вилетить з еліти.

Прямо зараз в УПЛ достатньо кандидатів і на чемпіонство, і на виліт з ліги, пише портал Новини.LIVE.

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Cаме тому друга частина сезону і має бути цікавою для вболівальників. Тому що шанси як на успіх, так і на невдачу зараз є у багатьох команд.

Хто стане чемпіоном

Наразі це три основних кандидати. При чому третій - тільки через регалії і розуміння того, що його не варто недооцінювати.

Київське "Динамо" зараз йде на першому місці, маючи в доробку 43 очки після 17 матчів. "Олександрія" йде другою. Вона погано провела кінцівку першої частини сезону, і зараз відстає від киян на 5 пунктів.

Ну і третє місце зараз у "Шахтаря". Донецький клуб відстає від киян та першого місця на 10 пунктів, маючи матч в запасі. І, можливо, у будь-якому іншому випадку та з кимось іншим — це уже було би вироком. Але знаючи любов до нестабільності киян і дуже високий рівень складу "Шахтаря" поки що не варто їх списувати з рахунків.

Хто вилетить

Претендентами на два прямих вильоти та два місця у стикових матчах зараз, в принципі, є п'ять команд. Може бути з часом і більше, оскільки щільність внизу таблиці УПЛ достатньо висока. Але поки що поговоримо саме про цю п'ятірку.

Найгіршою командою УПЛ зараз є "Інгулець". Там є проблеми і з результатами, і зі стадіоном. У команда Василя Кобіна та Олександра Поворознюка зараз 9 очок.

А ще вони поки що не можуть грати на власному стадіоні, і зможуть, схоже, лише з наступного сезону. У якій лізі — це питання.

Трохи вище за ними йде "Чорноморець". У них на три очка більше і на одну гру менше.

Ще вище, в зоні стикових матчів знаходяться "Оболонь" та "Лівий берег". Відстань від прямої зони вильоту — два та чотири очка відповідно.

Зрештою, чотири очка відриву від зони вильоту і у полтавської "Ворскли". Яка випереджає "Лівий берег" лише за додатковими показниками.

Поки що основні протиборства виглядають саме так. Хоча, враховуючи ситуацію у таблиці після першої частини сезону, варто зауважити, що назви команд цілком можуть змінитись.

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