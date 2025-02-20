Луан Кампос вимагає від Вереса повернути його назад до Бразилії

Відомий іноземний футболіст влаштував бунт у клубі УПЛ
У футбольній команді "Верес" із Рівного розгорівся серйозний скандал. Його спричинив бразильський гравець Луан Кампос.
Футболіст вимагає, щоб його відпустили на батьківщину, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".
Під час зимового збору "Вереса" стався неприємний інцидент. Атакувальний вінгер Луан Кампос, який здатен зіграти в центрі нападу, не захотів тренуватися разом із командою. Бразилець демонстративно сидів на місці й вимагав купити йому квитки для повернення в Ріо-де-Жанейро.
Наслідки демаршу гравця
Кампоса намагалися напоумити й тренери, і керівники клубу, проте він відкидав будь-які розумні доводи. Згідно з інформацією українських журналістів, спортсмена буквально силоміць посадили в літак, який повернув гравців "Вереса" з Туреччини в Україну.
Наразі не відомо, чи буде Кампос виступати у складі "Вереса" у другій частині сезону. Він виступає за українську команду на правах оренди, а влітку повернеться в "Америку". На рахунку бразильця 16 поєдинків за "Верес" у всіх турнірах, а також 4 голи та 1 результативна передача.
Однією з причин бажання Луана виїхати з України міг стати продаж Яго Сікейри, після якого Кампос залишився єдиним бразильцем у "Вересі". Гравцеві, який погано розмовляє англійською, не вистачає спілкування, він сумує за своєю сім'єю.
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