Луан Кампос требует от Вереса вернуть его обратно в Бразилию

Луан Кампос во время тренировки. Фото: instagram.com/luancristino_/

В футбольной команде "Верес" из Ровно разгорелся серьезный скандал. Его вызвал бразильский игрок Луан Кампос.

Футболист требует, чтобы его отпустили на родину, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Во время зимнего сбора "Вереса" произошел неприятный инцидент. Атакующий вингер Луан Кампос, который способен сыграть в центре нападения, не захотел тренироваться вместе с командой. Бразилец демонстративно сидел на месте и требовал купить ему билеты для возвращения в Рио-де-Жанейро.

Луан Кампос с женой. Фото: instagram.com/luancristino_/

Последствия демарша игрока

Кампоса пытались вразумить и тренеры, и руководители клуба, однако он отвергал любые разумные доводы. Согласно информации украинских журналистов, спортсмена буквально силой посадили в самолет, который вернул игроков "Вереса" из Турции в Украину.

Пока не известно, будет ли Кампос выступать в составе "Вереса" во второй части сезона. Он выступает за украинскую команду на правах аренды, а летом вернется в "Америку". На счету бразильца 16 поединков за "Верес" во всех турнирах, а также 4 гола и 1 результативная передача.

Одной из причин желания Луана уехать из Украины могла стать продажа Яго Сикейры, после которой Кампос остался единственным бразильцем в "Вересе". Игроку, который плохо говорит по-английски, не хватает общения, он скучает по своей семье.

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