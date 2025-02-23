Юрій Максимов потрапив у скандал під час матчу УПЛ — що відомо

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/famk_group

У чемпіонаті України з футболу відбуваються перші матчі після зимової перерви. Один із них отримав скандальне забарвлення.

Полтавська "Ворскла" незадоволена рішенням арбітра матчу з "Оболонню" Дениса Шурмана щодо пенальті, призначеного за нібито фол на Євгенові Павлюку, пише "ТаТоТаке".

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Головний тренер полтавської команди після цього рішення рознервувався і отримав спочатку жовту, а потім червону картку.

"Оболонь" проти "Ворскли"

Поєдинок між цими командами в цілому був не надто багатим на події. Хоча ударів по воротах обох команд було достатньо — 18 на обидва колективи.

Єдиний м'яч був забитий якраз із вищезгаданого пенальті, відзначився Сергій Суханов.

Усього було показано п'ять жовтих карток, окрім двох попереджень Максимову.

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