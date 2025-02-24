Клочкова и другие спортсмены, которые молчат о войне в Украине

Яна Клочкова в 2015 году в Киеве. Фото: УНИАН

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину многие известные спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защитить родную страну. Некоторые из них до сих пор сражаются с оккупантами в самых горячих точках фронта.

Но не все знаменитые атлеты последовали этому примеру. Позиция отдельных спортсменов вызывает как минимум удивление, сообщает портал Новини.LIVE.

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За годы независимости в Украине появилось огромное множество спортсменов, которыми гордятся болельщики. Победы в Олимпийских играх и на престижных международных турнирах, рекорды и медали заставили весь мир говорить о нашей стране.

Но не всегда сила духа этих людей соответствует их достижениям. За последние 13 лет многие бывшие кумиры разочаровали своих соотечественников. И некоторые подобные случаи оказались особенно болезненными.

Анатолий Тимощук в студии российской радиостанции. Фото: росСМИ

Тимощук: от молчания до поддержки России

Один из самых титулованных футболистов Украины, бывший капитан сборной любил выходить на поле с лентами в цветах национального флага. Анатолий Тимощук родился в Луцке, стал легендой донецкого "Шахтера" и был настоящим патриотом своей страны. Но в 2007 году что-то пошло не так.

Полузащитник "горняков" перешел в российский "Зенит", где ему, очевидно, серьезно "промыли мозги". Короткие периоды выступлений в Германии и Казахстане не изменили эту ситуацию. После окончания игровой карьеры Тимощук стал ассистентом главного тренера "Зенита". Непонятно, за какие заслуги, но он занимает этот пост уже несколько лет подряд.

Родственники Тимощука до сих пор живут в Луцке, а его отец в 2022 году присоединился к территориальной обороне. Анатолий в то время молчал. Болельщики с надеждой открывали профиль бывшего капитана сборной Украины в социальных сетях, но он ни единым словом не осудил интервенцию России. И лучше бы он действительно молчал.

В 2024 году известный футболист, которого к тому времени уже лишили всех наград в Украине, выступил с осторожным обращением в стиле "не все так однозначно". Позже стало известно о том, что Тимощук принял участие в благотворительной акции в поддержку российской армии. Он помог оккупантам деньгами, которые были направлены на уничтожение родной страны Анатолия. Нужны ли тут комментарии?

Дмитрий Иванисеня в "Крыльях Советов". Фото: пресс-служба клуба

Пример Тимощука заразителен

Дмитрий Иванисеня стал известен многим болельщикам после того, как не вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения россиян. Грустно, наверно, когда у тебя такая судьба.

Иванисеня был квалифицированным полузащитником и даже провел один матч в сборной Украины. Воспитанник "Шахтера" выступал за "Мариуполь" и "Зарю" перед тем, как неожиданно присоединился к российскому клубу "Крылья Советов". Футболист никак не отреагировал на трагедию своей родины и, в отличие от Ярослава Ракицкого, который сразу же разорвал контракт с "Зенитом", решил остаться в РФ.

Друзья Иванисени пробуют оправдать Дмитрия тем, что хавбек подписал кабальный контракт с российским клубом. Попытка расторжения оставит игрока буквально ни с чем. Это не мешает Дмитрию активно путешествовать с супругой по престижным курортам. Иванисеня сам вычеркнул себя из истории украинского футбола.

Яна Клочкова и знаменитый украинский пловец Денис Силантьев. Фото: УНИАН

"Золотая рыбка" уплыла

Один из самых болезненных примеров в этой подборке. Яна Клочкова была одной из самых известных, популярных и любимых украинских спортсменок. Она установила 50 национальных рекордов, побеждала на чемпионатах мира и Европы, завоевала четыре золотые медали на двух Олимпиадах.

Клочкова поддерживала плавание и национальный спорт после окончания активной карьеры, была примером для подражания в обычной жизни. Голос такой спортсменки мог быть услышан миром, который отреагировал на слова Андрея Шевченко, Александра Усика, Ольги Харлан и других атлетов. Но Яна Клочкова просто промолчала, как молчит до сих пор.

Олимпийская чемпионка продолжает жить в Крыму, и в ее случае ощущение дома оказалось важнее судьбы родной страны. Клочкову не хочется критиковать, но ее поступок, а точнее отсутствие каких-либо поступков в принципе, оставляют горький осадок. Эта ситуация лишний раз напоминает о том, что спортсмены остаются обычными людьми, а не сверхсильными титанами и образцами для подражания. Титаны держат фронт, а люди в тылу могут как вдохновить, так и разочаровать. Тут уже зависит от них, а нам остается следовать древнему совету "не сотвори себе кумира".

Кошмарный день Украины 24 февраля длится уже три года. Наша задача — дожить до победы и помогать друг другу. Так и выстоим.

Напомним, российская армия нанесла серьезный ущерб украинской спортивной инфраструктуре. Вспоминаем все тренировочные центры и стадионы, которые были разрушены бомбами и ракетами.

Три года назад многие украинцы добровольно взяли в руки оружие, чтобы защитить страну от оккупантов. В их числе оказались и известные спортсмены — мы решили напомнить их имена.