Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow От Вернидуба до Усика — как спортсмены воевали против России arrow

От Вернидуба до Усика — как спортсмены воевали против России

24 февраля 2025 06:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
От Вернидуба до Усика: спортсмены Украины в войне с Россией
Александр Усик в гостях у сил обороны. Фото: facebook.com/luckypunch.net
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, стало не только мощным ударом по украинцам, но и переломным моментом. Это наконец заставило многих людей из мира спорта наконец понять, что они не вне политики.

Украинские атлеты доказали, что в условиях войны граница между понятиями спорт и политика исчезает.

Читайте также:

По данным Минобороны, более трех тысяч атлетов оставили свои тренировочные залы и стадионы, чтобы стать на защиту Родины. Часть из них погибла, кто-то стал офицером и героем, а многие вернулись к привычной жизни, чтобы продолжить выступать на спортивной арене.

Александр Усик
Александр Усик вступил в тероборону после начала вторжения. Фото: Facebook Андрей Небытов

Спортсмены на передовой

После начала войны многие украинские спортсмены добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины или территориальной обороны. Некоторые вернулись из-за границы, несмотря на закрытие выезда за границу.

Одним из тех, кто вернулся в Украину был Юрий Вернидуб — известный футбольный тренер, который на момент вторжения возглавлял молдавский клуб "Шериф", где шокировал Лигу чемпионов. После того как ракеты полетели на его родное Запорожье он оставил успешную карьеру и вернулся домой, чтобы вступить в ВСУ.

"По-другому я не мог. Это мой выбор", — сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб с побратимом. Фото: twitter.com/VZverov

Опытный тренер служил в артиллерийских войсках, но не долго. Вскоре он вернулся в спорт и возглавил криворожский "Кривбасс", который привел к бронзовым медалям УПЛ.

Еще одними из тех, кто взял в руки оружие, но быстро вернулся в спорт были олимпийские призеры Станислав Горуна из каратэ и Дмитрий Пидручный из биатлона. Они сконцентрировали свои силы на волонтерстве, а Дмитрий, как капитан сборной, до сих пор выступает на самом высоком уровне.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Facebook Виталий Граждан

Также вступили в тероборону боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Оба были в территориальной обороне, но в основном патрулировали города, находя грабителей и мародеров. Однако, они тоже очень быстро вернулись в спорт.

Спортсмены, которые не вернулись

По официальным данным, более 500 спортсменов и тренеров погибли на войне. Даже на сайте "Ангелы спорта", где публикуются некрологи погибших спортсменов, есть не все.

Одним из первых, кто погиб, был биатлонист Евгений Малышев — член юношеской сборной Украины, который 1 марта 2022 года погиб во время обороны родного Харькова.

Евгений Малышев
Евгений Малышев. Фото: "Биатлон будущего"

В конце марта 2022 года в Мариуполе погиб первый чемпион мира по кикбоксингу по версии ISKA Максим Кагал. Уроженец Кременчуга служил в отряде спецназначения "Азов", где дослужился до звания старшего лейтенанта. После гибели спортсмена отметили званием Героя Украины.

Максим Кагал
Максим Кагал. Фото: facebook.com/Oleh.Skyrta

В мае 2022 года погиб известный боксер-любитель Олег Пудкий, который выигрывал чемпионаты Украины, был в сборной и выступал за "Украинских атаманов". После начала вторжения был в полку "Сафари" и погиб в Запорожской области. У героя остались жена с дочерьми, которым тогда было три и шесть лет.

Олег Прудкий
Олег Прудкий. Фото: "Украинские атаманы"

История этих героев лишь одни из многих. За три года войны Россия унесла жизни сотен украинских атлетов, среди которых были как молодые таланты, так и опытные ветераны спорта. Например, Олег Зализный, известный тренер по регби, стал членом добровольческого формирования и участвовал в боях за Ирпень. Он выжил, но многие его коллеги и ученики ушли с поля боя на щите. Тренер постоянно публикую информацию о них в соцсетях.

Олег Зализный
Олег Зализный. Фото: armyinform.com.ua

Эти потери сильно бьют по потенциалу украинского спорта, поскольку погибло много юных спортсменов, которые о себе еще не успели заявить на весь мир.

Дипломатическая миссия спортсменов

Спортсмены, которые не поехали на войну, а остались в тылу, или сейчас за рубежом, с первых дней стали говорить о войне.

Сначала была задача отстранить россиян и белорусов от спорта. Они достигли этих целей. Конечно, где-то агрессорам удалось вернуться, но запреты во многих видах спорта до сих пор действуют. Россияне до сих пор не могут играть в футбол на международной арене, а это спорт номер один в мире.

Александр Усик
Усик перед реваншем с Тайсоном Фьюри перед реваншем. Фото: instagram.com/usykaa

Больше всего для донесения украинской позиции и популяризации страны дают победы. Усик в боксе, Ярослава Магучих в легкой атлетике, NAVI в киберспорте делают очень много для популярности страны и напоминания, что до сих пор идет война.

Напомним, ранее трагически погиб молодой талантливый футболист из известного клуба.

На войне также погиб президент украинского футбольного клуба.

Александр Усик Василий Ломаченко Дмитрий Пидручный Юрий Вернидуб война в Украине 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама