От Вернидуба до Усика: спортсмены Украины в войне с Россией

Александр Усик в гостях у сил обороны. Фото: facebook.com/luckypunch.net

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, стало не только мощным ударом по украинцам, но и переломным моментом. Это наконец заставило многих людей из мира спорта наконец понять, что они не вне политики.

Украинские атлеты доказали, что в условиях войны граница между понятиями спорт и политика исчезает.

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По данным Минобороны, более трех тысяч атлетов оставили свои тренировочные залы и стадионы, чтобы стать на защиту Родины. Часть из них погибла, кто-то стал офицером и героем, а многие вернулись к привычной жизни, чтобы продолжить выступать на спортивной арене.

Александр Усик вступил в тероборону после начала вторжения. Фото: Facebook Андрей Небытов

Спортсмены на передовой

После начала войны многие украинские спортсмены добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины или территориальной обороны. Некоторые вернулись из-за границы, несмотря на закрытие выезда за границу.

Одним из тех, кто вернулся в Украину был Юрий Вернидуб — известный футбольный тренер, который на момент вторжения возглавлял молдавский клуб "Шериф", где шокировал Лигу чемпионов. После того как ракеты полетели на его родное Запорожье он оставил успешную карьеру и вернулся домой, чтобы вступить в ВСУ.

"По-другому я не мог. Это мой выбор", — сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб с побратимом. Фото: twitter.com/VZverov

Опытный тренер служил в артиллерийских войсках, но не долго. Вскоре он вернулся в спорт и возглавил криворожский "Кривбасс", который привел к бронзовым медалям УПЛ.

Еще одними из тех, кто взял в руки оружие, но быстро вернулся в спорт были олимпийские призеры Станислав Горуна из каратэ и Дмитрий Пидручный из биатлона. Они сконцентрировали свои силы на волонтерстве, а Дмитрий, как капитан сборной, до сих пор выступает на самом высоком уровне.

Василий Ломаченко. Фото: Facebook Виталий Граждан

Также вступили в тероборону боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Оба были в территориальной обороне, но в основном патрулировали города, находя грабителей и мародеров. Однако, они тоже очень быстро вернулись в спорт.

Спортсмены, которые не вернулись

По официальным данным, более 500 спортсменов и тренеров погибли на войне. Даже на сайте "Ангелы спорта", где публикуются некрологи погибших спортсменов, есть не все.

Одним из первых, кто погиб, был биатлонист Евгений Малышев — член юношеской сборной Украины, который 1 марта 2022 года погиб во время обороны родного Харькова.

Евгений Малышев. Фото: "Биатлон будущего"

В конце марта 2022 года в Мариуполе погиб первый чемпион мира по кикбоксингу по версии ISKA Максим Кагал. Уроженец Кременчуга служил в отряде спецназначения "Азов", где дослужился до звания старшего лейтенанта. После гибели спортсмена отметили званием Героя Украины.

Максим Кагал. Фото: facebook.com/Oleh.Skyrta

В мае 2022 года погиб известный боксер-любитель Олег Пудкий, который выигрывал чемпионаты Украины, был в сборной и выступал за "Украинских атаманов". После начала вторжения был в полку "Сафари" и погиб в Запорожской области. У героя остались жена с дочерьми, которым тогда было три и шесть лет.

Олег Прудкий. Фото: "Украинские атаманы"

История этих героев лишь одни из многих. За три года войны Россия унесла жизни сотен украинских атлетов, среди которых были как молодые таланты, так и опытные ветераны спорта. Например, Олег Зализный, известный тренер по регби, стал членом добровольческого формирования и участвовал в боях за Ирпень. Он выжил, но многие его коллеги и ученики ушли с поля боя на щите. Тренер постоянно публикую информацию о них в соцсетях.

Олег Зализный. Фото: armyinform.com.ua

Эти потери сильно бьют по потенциалу украинского спорта, поскольку погибло много юных спортсменов, которые о себе еще не успели заявить на весь мир.

Дипломатическая миссия спортсменов

Спортсмены, которые не поехали на войну, а остались в тылу, или сейчас за рубежом, с первых дней стали говорить о войне.

Сначала была задача отстранить россиян и белорусов от спорта. Они достигли этих целей. Конечно, где-то агрессорам удалось вернуться, но запреты во многих видах спорта до сих пор действуют. Россияне до сих пор не могут играть в футбол на международной арене, а это спорт номер один в мире.

Усик перед реваншем с Тайсоном Фьюри перед реваншем. Фото: instagram.com/usykaa

Больше всего для донесения украинской позиции и популяризации страны дают победы. Усик в боксе, Ярослава Магучих в легкой атлетике, NAVI в киберспорте делают очень много для популярности страны и напоминания, что до сих пор идет война.

Напомним, ранее трагически погиб молодой талантливый футболист из известного клуба.

На войне также погиб президент украинского футбольного клуба.