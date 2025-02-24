Від Вернидуба до Усика: спортсмени України у війні з Росією

Олександр Усик в гостях у сил оборони. Фото: facebook.com/luckypunch.net

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, стало не тільки потужним ударом по українцях, але й переломним моментом. Це нарешті змусило багатьох людей зі світу спорту нарешті зрозуміти, що вони не поза політикою.

Українські атлети довели, що в умовах війни межа між поняттями спорт та політика зникає.

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За даними Міноборони, понад трьох тисяч атлетів залишили свої тренувальні зали та стадіони, щоб стати на захист Батьківщини. Частина з них загинула, хтось став офіцером та героєм, а багато хто повернувся до звичного життя, щоб продовжити виступати на спортивній арені.

Олекандр Усик вступив в тероборону після початку вторгнення. Фото: Facebook Андрій Нєбитов

Спортсмени на передовій

Після початку війни багато українських спортсменів добровільно долучилися до лав Збройних Сил України чи територіальної оборони. Деякі повернулися з-за кордону попри закриті на виїзд кордони.

Одним із тих, хто повернувся в Україну був Юрій Вернидуб – відомий футбольний тренер, який на момент вторгнення очолював молдовський клуб "Шериф", з яким шокував Лігу чемпіонів. Після того як ракети полетіли на його рідне Запоріжжя він залишив успішну кар’єру і повернувся додому, щоб вступити до ЗСУ.

"По-іншому я не міг. Це мій вибір", — сказав Вернидуб.

Юрій Вернидуб з побратимом. Фото: twitter.com/VZverov

Досвідчений тренер служив у артилерійських військах, але не довго. Невдовзі він повернувся у спорт та очолив криворізький "Кривбас", який привів до бронзових медалей УПЛ.

Ще одними з тих, хто взяв до рук зброю, але швидко повернувся в спорт були олімпійські призери Станіслав Горуна з карате та Дмитро Підручний з біатлону. Вони сконцентрували свої сили на волонтерстві, а Дмитро, як капітан збірної, досі виступає на найвищому рівні.

Василь Ломаченко. Фото: Facebook Віталій Граждан

Також вступили в тероборону боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко. Обидва були в територіальній обороні, але в основному патрулювали міста, знаходячи грабіжників та мародерів. Однак, вони теж дуже швидко повернулися в спорт.

Спортсмени, які не повернулися

За офіційними даними, понад 500 спортсменів та тренерів загинули на війні. Навіть на сайті "Янголи спорту", де публікуються некрологи загиблих спортсменів, є не всі.

Одним із перших, хто загинув, був біатлоніст Євген Малишев — член юнацької збірної України, який 1 березня 2022 року загинув під час оборони рідного Харкова.

Євген Малишев. Фото: "Біатлон майбутнього"

В кінці березня 2022 року загинув у Маріуполі перший чемпіон світу з кікбоксингу за версією ISKA Максим Кагал. Уродженець Кременчука служив у загоні спецпризначення "Азов", де дослужився до звання старшого лейтенанта. Після загибелі спортсмена відзначили званням Героя України.

Максим Кагал. Фото: facebook.com/Oleh.Skyrta

У травні 2022 року загинув відомий боксер-аматор Олег Пудкий, який вигравав чемпіонати України, був у збірній та виступав за "Українських отаманів". Після початку вторгнення був у полку "Сафарі" й загинув у Запорізькій області. У героя залишились дружина з доньками, яким тоді було три та шість років.

Олег Прудкий. Фото: "Українські отамани"

Історія цих героїв лише одні з багатьох. За три роки війни Росія забрала життя сотень українських атлетів, серед яких були як молоді таланти, так і досвідчені ветерани спорту. Наприклад, Олег Залізний, відомий тренер з регбі, став членом добровольчого формування і брав участь у боях за Ірпінь. Він вижив, але багато його колег та учнів пішли з поля бою на щиті. Тренер постійно публікую інформацію про них в соцмережах.

Олег Залізний. Фото: armyinform.com.ua

Ці втрати сильно б’ють по потенціалу українського спорту, оскільки загинуло багато юних спортсменів, які про себе ще не встигли заявити на весь світ.

Дипломатична місія спортсменів

Спортсмени, які не поїхали на війну, а залишилися в тилу, або наразі за кордоном, з перших днів стали говорити про війну.

Спершу було завдання відсторонити росіян та білорусів від спорту. Вони досягли цих цілей. Звісно, десь агресорам вдалося повернутися, але заборони в багатьох видах спорту й досі діють. Росіяни досі не можуть грати в футбол на міжнародній арені, але це ж спорт номер один у світі.

Усик перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa

Найбільше для донесення української позиції та популяризації країни дають перемоги. Усик в боксі, Ярослава Магучіх у легкій атлетиці, NAVI у кіберспорті роблять дуже багато для популярності країни та нагадування, що досі йде війна.

Нагадаємо, раніше трагічно загинув молодий талановитий футболіст з відомого клубу.

На війні також загинув президент українського футбольного клубу.