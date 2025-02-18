Український футболіст загинув під час бою в Харківській області

Микита Калін у лавах ЗСУ. Фото: Facebook

Під час виконання бойового завдання в Харківській області загинув український спортсмен. Микита Калін добровільно приєднався до ЗСУ.

До початку повномасштабного вторгнення росіян Калін успішно виступав одразу в декількох видах спорту, повідомляє Brovarymedia.

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Микита Калін поповнив пантеон занепалих героїв, які могли розвивати успішні спортивні кар'єри. Він займався футболом й грав у футзал, а також був титулованим бійцем.

Микита Калін у мирному житті. Фото: Facebook

Що відомо про Каліна

Захисник України народився на Дніпропетровщині, але в дитинстві із сім'єю переїхав до Броварів. Саме там він пішов до школи та почав робити перші спортивні кроки. Микита професійно займався футболом і навчався у футбольній академії відомого клубу "Колос".

Також Калін грав у футзал на професійному рівні. Він захищав кольори команд "Імпульс", "Авалон" та "Бест" із Броварів. Одночасно з цим Микита займався національним видом єдиноборств, який називається хортинг. Калін завоював свої перші нагороди у 2021 році.

Микита добровільно приєднався до ЗСУ у 2024 році. Він служив вогнеметником штурмового відділення. Свій останній бій Калин прийняв 6 лютого 2025 року біля села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області. Йому назавжди залишилося 23 роки.

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