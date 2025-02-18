Украинский футболист погиб во время боя в Харьковской области

Никита Калин в рядах ВСУ. Фото: Facebook

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб украинский спортсмен. Никита Калин добровольно присоединился к ВСУ.

До начала полномасштабного вторжения россиян Калин успешно выступал сразу в нескольких видах спорта, сообщает Brovarymedia.

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Никита Калин пополнил пантеон падших героев, которые могли развивать успешные спортивные карьеры. Он занимался футболом и играл в футзал, а также был титулованным бойцом.

Никита Калин в мирной жизни. Фото: Facebook

Что известно о Калине

Защитник Украины родился в Днепропетровской области, но в детстве с семьей переехал в Бровары. Именно там он пошел в школу и начал делать первые спортивные шаги. Никита профессионально занимался футболом и учился в футбольной академии известного клуба "Колос".

Также Калин играл в футзал на профессиональном уровне. Он защищал цвета команд "Импульс", "Авалон" и "Бест" из Броваров. Одновременно с этим Никита занимался национальным видом единоборств, который называется хортинг. Калин завоевал свои первые награды в 2021 году.

Никита добровольно присоединился к ВСУ в 2024 году. Он служил огнеметчиком штурмового отделения. Свой последний бой Калин принял 6 февраля 2025 года у села Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области. Ему навсегда осталось 23 года.

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