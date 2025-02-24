Клочкова та інші спортсмени, які мовчать про війну в Україні

Яна Клочкова у 2015 році в Києві. Фото: УНІАН

З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну багато відомих спортсменів узяли до рук зброю, щоб захистити рідну країну. Деякі з них досі борються з окупантами в найгарячіших точках фронту.

Але не всі знамениті атлети наслідували цей приклад. Позиція окремих спортсменів викликає щонайменше подив, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За роки незалежності в Україні з'явилося безліч спортсменів, якими пишаються вболівальники. Перемоги в Олімпійських іграх і на престижних міжнародних турнірах, рекорди й медалі змусили весь світ говорити про нашу країну.

Але не завжди сила духу цих людей відповідає їхнім досягненням. За останні 13 років багато колишніх кумирів розчарували своїх співвітчизників. І деякі подібні випадки виявилися особливо болючими.

Анатолій Тимощук у студії російської радіостанції. Фото: росЗМІ

Тимощук: від мовчання до підтримки Росії

Один із найтитулованіших футболістів України, колишній капітан збірної любив виходити на поле зі стрічками в кольорах національного прапора. Анатолій Тимощук народився в Луцьку, став легендою донецького "Шахтаря" і був справжнім патріотом своєї країни. Але 2007 року щось пішло не так.

Півзахисник "гірників" перейшов до російського "Зеніту", де йому, очевидно, серйозно "промили мізки". Короткі періоди виступів у Німеччині та Казахстані не змінили цю ситуацію. Після закінчення ігрової кар'єри Тимощук став асистентом головного тренера "Зеніту". Незрозуміло, за які заслуги, але він обіймає цю посаду вже кілька років поспіль.

Родичі Тимощука досі мешкають у Луцьку, а його батько 2022 року приєднався до Територіальної оборони. Анатолій у той час мовчав. Вболівальники з надією відкривали профіль колишнього капітана збірної України в соціальних мережах, але він жодним словом не засудив інтервенцію Росії. І краще б він справді тільки мовчав.

У 2024 році відомий футболіст, якого на той час уже позбавили всіх нагород в Україні, виступив з обережним зверненням у стилі "не все так однозначно". Пізніше стало відомо про те, що Тимощук взяв участь у благодійній акції на підтримку російської армії. Він допоміг окупантам грошима, які були спрямовані на знищення рідної країни Анатолія. Чи потрібні тут коментарі?

Дмитро Іванисеня в "Крилах Совєтов". Фото: пресслужба клубу

Приклад Тимощука заразливий

Дмитро Іванисеня став відомий багатьом уболівальникам після того, як не повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення росіян. Сумно, напевно, коли в тебе така доля.

Іванисеня був кваліфікованим півзахисником і навіть провів один матч у збірній України. Вихованець "Шахтаря" виступав за "Маріуполь" і "Зорю" перед тим, як несподівано приєднався до російського клубу "Крилья Совєтов". Футболіст ніяк не відреагував на трагедію своєї батьківщини й, на відміну від Ярослава Ракіцького, який одразу ж розірвав контракт із "Зенітом", вирішив залишитися у РФ.

Друзі Іванісені пробують виправдати Дмитра тим, що хавбек підписав кабальний контракт із російським клубом. Спроба розірвання залишить гравця буквально ні з чим. Це не заважає Дмитру активно подорожувати з дружиною престижними курортами. Іванисеня сам викреслив себе з історії українського футболу.

Яна Клочкова і знаменитий український плавець Денис Силантьєв. Фото: УНІАН

"Золота рибка" попливла

Один із найболючіших прикладів у цій добірці. Яна Клочкова була однією з найвідоміших, найпопулярніших й найулюбленіших українських спортсменок. Вона встановила 50 національних рекордів, перемагала на чемпіонатах світу та Європи, завоювала чотири золоті медалі на двох Олімпіадах.

Клочкова підтримувала плавання та національний спорт після закінчення активної кар'єри, була прикладом для наслідування у звичайному житті. Голос такої спортсменки міг бути почутий світом, який відреагував на слова Андрія Шевченка, Олександра Усика, Ольги Харлан та інших атлетів. Але Яна Клочкова просто промовчала, як мовчить досі.

Олімпійська чемпіонка продовжує жити в Криму, і в її випадку відчуття дому виявилося важливішим за долю рідної країни. Клочкову не хочеться критикувати, але її вчинок, а точніше відсутність будь-яких вчинків у принципі, залишають гіркий осад. Ця ситуація зайвий раз нагадує про те, що спортсмени залишаються звичайними людьми, а не надсильними титанами й зразками для наслідування. Титани тримають фронт, а люди в тилу можуть як надихнути, так і розчарувати. Тут уже залежить від них, а нам залишається слідувати стародавній пораді "не сотвори собі кумира".

Кошмарний день України 24 лютого триває вже три роки. Наше завдання — дожити до перемоги й допомагати одне одному. Так і вистоїмо.

Нагадаємо, російська армія завдала серйозної шкоди українській спортивній інфраструктурі. Згадуємо всі тренувальні центри й стадіони, які були зруйновані бомбами та ракетами.

Три роки тому багато українців добровільно взяли до рук зброю, щоб захистити країну від окупантів. Серед них опинилися і відомі спортсмени — ми вирішили нагадати їхні імена.