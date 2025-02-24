Війна та спорт — п'ять стадіонів, знищених Росією за три роки вторгнення

Стадіон у Миколаєві. Фото: https://t.me/nikvesti

Три роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. За ці три роки РФ практично щодня бомбардувала українські міста, знищуючи їхню інфраструктуру. У тому числі й спортивну.

Росіяни з самого початку брехали про те, що ціляться лише по військових об'єктах. Натомість об'єктами бомбардувань були лікарні, школи, житлові будинки та стадіони, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Російські війська за ці три роки знищили безліч спортивних об'єктів. Про деякі з них ми згадаємо сьогодні.

Стадіон Миколаєва після обстрілу. Фото: @nikvesti

Центральний міський стадіон Миколаєва

Наприкінці червня 2022 року під російський ракетний обстріл потрапив стадіон у Миколаєві.

Місцеві видання, зокрема "МикВісті", писали що атака сталася вранці вівторка, 28 червня.

Ракета влучила у газон, утворивши величезну вирву. Крім того, були пошкодження паркану, а також об'єктів, які розташовані поруч із полем.

Стадіон вміщує 15 600 глядачів. На ньому проводив свої домашні матчі місцевий МФК "Миколаїв".

У травні 2023 року стадіон відкрили для відвідувачів. Тоді місцеве керівництво зазначило, що протягом 2022 року на його територію чотири рази прилітали російські ракети.

Стадіон у Чернігові після обстрілу. Фото: "Суспільне Чернігів"

Стадіон ім. Гагаріна у Чернігові

У березні 2022 року жахливих руйнувань від росіян зазнав чернігівський стадіон, на якому проводила свої поєдинки місцева "Десна".

Представник пресслужби "Десни" Дмитро Дорошко в інтерв'ю Zbirna.com у квітні того ж року розповів, що стадіон бомбардували три ночі поспіль.

"Арена просто у жахливому стані. Стадіон бомбардували три ночі поспіль. По числах я не згадаю, але вперше прилетів один снаряд у східну трибуну. Це та, що була накрита банерами. Вдруге прилетіло шість чи сім снарядів із градів. Тоді вже були ґрунтовні пошкодження на західній трибуні та тренувальному полі, зруйновані туалети стадіону. Трибуну склало повністю, а глибина вирви від снарядів становила близько шести метрів", — сказав він.

Втретє відбувся авіаналіт, росіяни скинули вісім бомб.

"Я не фахівець, але, як на мене, стадіон реконструкції не підлягає", — резюмував Дорошко.

З ним не погодилися чиновники. У серпні минулого року стало відомо, що стадіон у Чернігові планують відбудувати коштами держбюджету.

Загалом відбудова тоді оцінювалась приблизно у 700 млн грн.

Стадіон у Маріуполі після обстрілу. Фото: Facebook Андрій Санін

Стадіон ім. Бойка у Маріуполі

Місто Маріуполь у перші дні повномасштабного вторгнення було практично зруйноване росіянами. Зараз воно, на жаль, залишається окупованим.

Росіяни знищили більшість інфраструктурних об'єктів міста. Під удар потрапив і місцевий стадіон, який вміщує 12 тисяч глядачів.

У червні 2022 року віцепрезидент ФК "Маріуполь" Андрій Санін показав результати російських обстрілів.

"Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розтрощено мародерами. "Русский мир", горі у пеклі!" — написав він.

Стадіон зараз страждає під окупацією, як і саме місто. Проте є впевненість, що його вдасться відновити після звільнення Маріуполя від окупантів.

Стадіон "Локомотив" після обстрілу. Фото: Facebook Укрзалізниці

Стадіон "Локомотив" у Києві

У січні 2024 року серйозних пошкоджень зазнав стадіон друголігового на той момент київського "Локомотиву".

У липні 2024 року Укрзалізниця повідомила, що планує "не просто відновити будівлю, а створити сучасне, інклюзивне спортивне містечко зі стадіоном, спортзалом, зонами для різних видів спорту та навіть музеєм історії ФСК "Локомотив".

Стадіон "Кристал" після окупації. Фото: Максим Єфименко

Стадіон "Кристал" у Херсоні

У січні 2023 року росіяни обстріляли херсонський стадіон "Кристал". ЗМІ тоді писали, що через обстріл пошкоджено газон, запасне штучне поле, а також господарські споруди.

У вересні 2023 року, після звільнення Херсона від росіян, у клубі показали, як виглядає їхня арена після окупантів. Стадіон за час окупації серйозно занепав, як зрештою і всі інші інфраструктурні об'єкти у будь-якому місті, яке було під російською окупацією.

Нагадаємо, з 24 лютого 2024 року багато українських спортсменів добровільно приєдналися до армії, щоб захищати свою країну від російських окупантів. Згадуємо всіх, хто пішов на фронт та як змінилася доля цих людей.