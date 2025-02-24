Геннадий Литовченко — чем занимается выдающийся игрок и тренер

Украинский футболист Геннадий Литовченко. Фото: instagram.com/trk_mis

Геннадий Литовченко всегда был и остается одним из самых заметных футболистов в украинской истории. Он до сих пор находится на передовых ролях в украинском футболе.

Легенда отечественного футбола в сентябре прошлого года отметил свое 61-летие, сообщает портал Новини.LIVE.

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Геннадий Литовченко. Фото: dynamo.kiev.ua

Литовченко — футболист

В карьере Геннадия Литовченко было множество клубов, но три из них стоит упомянуть отдельно. В первую очередь, это "Днепр". За него Литовченко отыграл 183 поединка, в которых забил 36 мячей.

Далее было киевское "Динамо". Литовченко сыграл за киевлян 82 матча, забил 20 мячей. Он уже тогда был очень заметен в Европе. Поэтому дальше была именно она.

Третьим заметным клубом в карьере Геннадия Литовченко был греческий "Олимпиакос". Туда он попал по протекции Олега Блохина. Литовченко сыграл за греков 80 матчей, забил 9 мячей.

Также стоит вспомнить его карьеру в сборных. Геннадий Литовченко был важной частью сборной СССР, за которую сыграл 57 поединков, в которых забил 14 мячей. Затем он сыграл четыре матча за сборную независимой Украины.

Литовченко — тренер

Большая часть его тренерской карьеры прошла именно в Украине. В разные годы Геннадий Литовченко тренировал "Кривбасс", "Металлист", харьковский "Арсенал", "Динамо-2", а также работал в сборных Украины.

Некоторое время он проработал в России, где тренировал в "Волге" и "Динамо" Москва. После этого он вернулся в Украину, где работает до сих пор.

Где сейчас Геннадий Литовченко

Работает главным тренером житомирского "Полесья" U-19. Его команда сейчас идет на седьмой позиции и молодежном первенстве УПЛ.

Осенью прошлого года он попал в скандал во время одного из матчей молодежного первенства. Тогда "Полесье" играло с "Зарей", и матч завершился дракой.

После финального свистка Литовченко набросился на бокового судью, поскольку ему не понравилось решение назначить пенальти в добавленное время.

В декабре прошлого года стало известно, что Литовченко из-за нападения на арбитра дисквалифицирован на пять матчей.

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