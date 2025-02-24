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Шахтер изменил трансферную стоимость Судакова — что известно

24 февраля 2025 11:11
Валерий Ковалевич - Редактор
Шахтер изменил условия трансфера Судакова перед уходом игрока
Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" готово пойти на компромисс с клубами, которые интересуются футболистом сборной Украины Георгием Судаковым. В конце сезона воспитанник "горняков" может перейти в зарубежную команду. 

"Шахтер" снизил трансферную стоимость Судакова, сообщает Caughtoffside.

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Георгий Судаков восстановился от травмы, которую получил в конце 2024 года. Молодой 22-летний футболист уже тренируется и готовится снова выйти на поле. В нынешнем сезоне хавбек провел уже 25 поединков, в которых записал на свой счет десять мячей и сделал три результативные передачи. Однако нынешний сезон может стать для полузащитника последним в футболке "горняков". 

Георгий Судаков
Судаков проходит омолаживающие процедуры перед трансфером. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Решение "Шахтера" по трансферу Судакова 

Европейские клубы уже больше года интересуются воспитанником "горняков". Наибольшую настойчивость проявляет итальянский "Наполи" и некоторые английский команды. Но переговоры по трансферу игрока не дошли до решающей стадии. Потенциальные покупатели не готовы платить за Судакова столько, сколько хочет "Шахтер". 

Постепенно в украинском клубе поняли, что не смогут продать лидера команды так же выгодно, как в своем время был продан Михаил Мудрик. "Горнякам" пришлось пойти на компромисс, трансферная стоимость Георгия Судакова была снижена. 

В "Шахтере" готовы рассмотреть предложения по игроку, которые составят 50 млн евро. Эту сумму могут себе позволить большинство потенциальных покупателей, так что летом "горняки" наверняка получат предметные предложения по Судакову. 

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