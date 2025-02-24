Шахтар змінив умови трансферу Судакова перед відходом гравця

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" готове піти на компроміс із клубами, які цікавляться футболістом збірної України Георгієм Судаковим. Наприкінці сезону вихованець "гірників" може перейти до закордонної команди.

"Шахтар" знизив трансферну вартість Судакова, повідомляє Caughtoffside.

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Георгій Судаков відновився від травми, яку отримав наприкінці 2024 року. Молодий 22-річний футболіст уже тренується і готується знову вийти на поле. У нинішньому сезоні хавбек провів уже 25 поєдинків, у яких записав на свій рахунок десять м'ячів та зробив три результативні передачі. Однак нинішній сезон може стати для півзахисника останнім у футболці "гірників".

Судаков проходить омолоджувальні процедури перед трансфером. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Рішення "Шахтаря" щодо трансферу Судакова

Європейські клуби вже понад рік цікавляться вихованцем "гірників". Найбільшу наполегливість проявляє італійський "Наполі" та деякі англійські команди. Але переговори щодо трансферу гравця не дійшли до вирішальної стадії. Потенційні покупці не готові платити за Судакова стільки, скільки хоче "Шахтар".

Поступово в українському клубі зрозуміли, що не зможуть продати лідера команди так само вигідно, як свого часу був проданий Михайло Мудрик. "Гірникам" довелося піти на компроміс, трансферна вартість Георгія Судакова була знижена.

У "Шахтарі" готові розглянути пропозиції щодо гравця, які складуть 50 млн євро. Цю суму можуть собі дозволити більшість потенційних покупців, тож влітку "гірники" напевно отримають предметні пропозиції щодо Судакова.

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