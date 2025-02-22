Лунін опинився у сфері інтересів одного з найкращих клубів світу

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін уже за декілька місяців може перейти в один із найвідоміших клубів світу. Однак це питання поки що не вирішене, й багато чого залежатиме від керівництва мадридського "Реала".

"Королівський клуб" може отримати вигідну пропозицію щодо трансферу Луніна вже влітку, повідомляє El Gol Digital.

Читайте також:

Андрій Лунін зберіг статус резервного голкіпера мадридського "Реала". Він виходить на поле тільки тоді, коли основний воротар Тібо Куртуа не може грати через травму або погане самопочуття. На рахунку футболіста, який допоміг "бланкос" вийти у фінал минулого розіграшу Ліги чемпіонів, у нинішньому сезоні лише 8 матчів у всіх турнірах і 12 пропущених м'ячів. Він "зіграв на нуль" 3 поєдинки.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Який клуб може запросити Луніна

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола збирається розпочати наступний сезон із новим голкіпером. Нинішній страж воріт "містян" Едерсон влітку піде в один із клубів Саудівської Аравії.

Андрій Лунін є одним із кандидатів на перехід у "Манчестер Сіті". Його трансферна вартість становить 20 млн євро, й "Реал" не проти відпустити українця. Однак у списку Хосепа Гвардіоли є ще два потенційні новачки.

Англійський клуб розглядає кандидатури двох воротарів, які виступають в іспанських клубах. Це голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон ("Атлетик"), а також Алекс Реміро ("Реал Сосьєдад"). Пеп Гвардіола прийме остаточне рішення наприкінці сезону.

Нагадаємо, захисник Максим Таловєров, який став основним гравцем "Плімута", отримує одну з найбільших зарплат у клубі.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо назвав футболіста "Динамо", якого київський клуб не зможе продати за кордон.

Донецький "Шахтар" готує вже один із найгучніших трансферів майбутнього міжсезоння.

Один із лідерів київського "Динамо" влітку може стати вільним агентом через закінчення терміну дії контракту.