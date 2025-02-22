Лунин оказался в сфере интересов одного из лучших клубов мира

Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже через несколько месяцев может перейти в один из самых известных клубов мира. Однако этот вопрос пока не решен, и многое будет зависеть от руководства мадридского "Реала".

"Королевский клуб" может получить выгодное предложение по трансферу Лунина уже летом, сообщает El Gol Digital.

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Андрей Лунин сохранил статус резервного голкипера мадридского "Реала". Он выходит на поле только тогда, когда основной вратарь Тибо Куртуа не может играть из-за травмы или плохого самочувствия. На счету футболиста, который помог "бланкос" выйти в финал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне только 8 матчей во всех турнирах и 12 пропущенных мячей. Он "сыграл на ноль" 3 поединка.

Андрей Лунин работает на тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Какой клуб может пригласить Лунина

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается начать следующий сезон с новым голкипером. Нынешний страж ворот "горожан" Эдерсон летом уйдет в один из клубов Саудовской Аравии.

Андрей Лунин является одним из кандидатов на переход в "Манчестер Сити". Его трансферная стоимость составляет 20 млн евро, и "Реал" не против отпустить украинца. Однако в списке Хосепа Гвардиолы есть еще два потенциальных новичка.

Английский клуб рассматривает кандидатуры двух вратарей, которые выступают в испанских клубах. Это голкипер сборной Испании Унаи Симон ("Атлетик"), а также Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад"). Пеп Гвардиола примет окончательное решение в конце сезона.

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