Геннадій Литовченко — чим займається видатний гравець та тренер

Український футболіст Геннадій Литовченко. Фото: instagram.com/trk_mis

Геннадій Литовченко завжди був та лишається одним із найбільш помітних футболістів в українській історії. Він досі знаходиться на передових ролях в українському футболі.

Легенда вітчизняного футболу у вересні минулого року відзначив своє 61-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Геннадій Литовченко. Фото: dynamo.kiev.ua

Литовченко — футболіст

У кар'єрі Геннадія Литовченка було безліч клубів, але три з них варто згадати окремо.

У першу чергу, це "Дніпро". За нього Литовченко відіграв 183 поєдинки, у яких забив 36 м'ячів.

Далі було київське "Динамо". Литовченко зіграв за киян 82 матчі, забив 20 м'ячів. Він вже тоді був дуже помітний у Європі. Тому далі була саме вона.

Третім помітним клубом у кар'єрі Геннадія Литовченка був грецькій "Олімпіакос". Туди він потрапив за протекцією Олега Блохіна. Литовченко відіграв за греків 80 матчів, забив 9 м'ячів.

Також варто згадати його кар'єру у збірних. Геннадій Литовченко був важливою частиною збірної СРСР, за яку відіграв 57 поєдинків, у яких забив 14 м'ячів. Потім він відіграв чотири матчі за збірну незалежної України.

Литовченко — тренер

Більша частина його тренерської кар'єри пройшла саме в Україні. У різні роки Геннадій Литовченко тренував "Кривбас", "Металіст", харківський "Арсенал", "Динамо-2", а також працював у збірних України.

Деякий час він пропрацював у Росії, де тренував у "Волзі" та "Динамо" Москва.

Після цього він повернувся в Україну, де працює й досі.

Де зараз Геннадій Литовченко

Працює головним тренером житомирського "Полісся" U-19. Його команда зараз йде на сьомій позиції й молодіжній першості УПЛ.

Восени минулого року він потрапив у скандал під час одного із матчів молодіжної першості. Тоді "Полісся" грало із "Зорею", і матч завершився бійкою.

Після фінального свистка Литовченко накинувся на бокового суддю, оскільки йому не сподобалося рішення призначити пенальті в доданий час.

У грудні минулого року стало відомо, що Литовченко через напад на арбітра дискваліфікований на п'ять матчів.

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