Шахтер наказал свою звезду из-за желания уйти из клуба

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Один из футболистов донецкого "Шахтера" перестал попадать в основной состав команды накануне важных матчей сборной Украины. Тренерский штаб "горняков" не объяснил спорное решение.

Ефим Конопля не хочет продлевать контракт с клубом, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

В последних матчах на правом фланге донецкого "Шахтера" играет легионер Винисиус Тобиас. Украинский футболист Ефим Конопля потеря место в основном составе "горняков". Согласно утверждению журналиста Игоря Бурбаса, бразилец выиграл конкуренцию у воспитанника "Шахтера", но есть и другие причины такого решения тренерского штаба.

Ефим Конопля и спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Что случилось с Коноплей

Контракт защитника с украинским клубом истекает летом 2026 года. Футболист пока не спешит продлевать соглашение, но и руководство клуба не предложило Ефиму это сделать. Более того, летом "Шахтер" может продать Коноплю, на которого претендуют некоторые зарубежные клубы.

Ефим Конопля вбрасывает мяч из аута. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

В качестве замены игроку "горняки" видят молодого защитника Виталия Сыча, который в случае продажи Ефима Конопли будет конкурировать с Винисиусом Тобиасом. Еще одной причиной, по которой игрок сборной Украины оказался в запасе, является переход футболиста в другую спортивное агенство.

В сезоне 2024/2025 Конопля сыграл за "Шахтер" 19 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в сборной Украины может смениться главный тренер — кто займет место Сергея Реброва.

В матчах плей-офф Лиги Наций, которые пройдут в марте, в сборной Украины могут появиться несколько дебютантов.

Михаил Мудрик не сыграет против Бельгии — кто в сборной Украины сможет заменить лидера команды.

Также португалец Роналду продемонстрировал свой автопарк, который включает самые роскошные машины в мире.