Роналду показал самые дорогие автомобили в своем автопарке

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Португалец Криштиану Роналду известен не только своими легендарными футбольными достижениями, но и впечатляющим автопарком, который демонстрирует его любовь к роскошным автомобилям. Его коллекция, в которую входят такие бренды как Lamborghini, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari и т.д., по праву считается одной из самых впечатляющих, как минимум, среди спортсменов.

Количество автомобилей в автопарке Криштиану Роналду, по данным СМИ, уже давно приблизилось к нескольким десяткам, ее общая стоимость составляет более 21 миллиона долларов, пишет портал Новини.LIVE.

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Последнее на сегодняшний день ее пополнение произошло в декабре 2024 года. Тогда португалец получил подарок от BMW, что было частью спонсорства между автомобильным гигантом и нынешним клубом Роналду "Аль-Насром".

Поговорим о наиболее знаковых автомобилях в его коллекции. Вот с BMW и начнем.

BMW XM и Роналду. Фото: instagram.com/alnassr

BMW XM

Hola.com пишет, что это персонализированный BMW XM, который стоит примерно 180 тысяч долларов.

Внедорожник в черном цвете с красными деталями стал одним из самых выразительных автомобилей португальца.

Среди прочего, он имеет номерной знак с именем Роналду и его подписью. Это гибрид, который развивает большие скорости, а также включает в себя экологически сознательный дизайн.

Rolls Royce Dawn 2022 года

А это был подарок на Рождество от девушки Роналду Джорджины Родригес. Она решила удивить Криштиану, устроив ему сюрприз.

Это автомобиль стоимостью примерно в 356 тысяч долларов. Футболист выглядел удивленным.

Bugatti Centodieci. Фото: firstclasse.com

Bugatti Centodieci

Это не просто ограниченная версия. Это очень ограниченная версия. Криштиану Роналду в 2021 году приобрел автомобиль, которых в мире было выпущено всего 10 штук.

Он стоил футболисту 10,5 миллионов долларов.

Считается, что эта модель является данью уважения легендарному Bugatti EB110.

Centodieci может похвастаться 8-литровым двигателем W16, а специальные модели имеют 1600 л.с.

Он может разгоняться до 62 миль в час всего за 2,4 секунды и достигать максимальной скорости 236 миль в час.

Первый автомобиль Роналду. Фото: carpixel.net

Mercedes-Benz C-Class Sport Coupe

Очень знаковый автомобиль в коллекции, поскольку именно с него собственно вся коллекция Роналду и началась.

Португалец приобрел это авто в 2004 году, ему тогда было 19 лет. Стоил этот автомобиль на тот момент 23 тысячи евро.

Роналду и Porshe 911 Turbo S. Фото: meme-arsenal.com

Porsche 911 Turbo S

На момент приобретения в 2016 году это был самый мощный Porshe в истории. Машина стоила для Роналду около 250 тысяч евро.

Двигатель этого Porshe имеет 580 л.с. Автомобиль разгоняется до "сотни" за 3 секунды.

Какие машины еще в коллекции Роналду

Есть еще два Bugatti: Chiron и Veyron (около 5 млн долларов за оба). Несколько Ferrari: Monza, 599 GTO и F12 TDF (почти 3 млн долларов за все). McLaren Senna (1,35 млн долларов), два Bentley: Flying Spur и Continental (более 500 тысяч долларов за два), Mercedes G-Wagon Brabus (800 тысяч долларов), два Rolls-Royce: Phantom Drophead и Cullinan (более миллиона долларов за два)

Также в коллекции Роналду присутствуют Lamborghini Aventador (350 тысяч долларов), McLaren MP4-12C (более 360 тысяч долларов), Mercedes-Benz S65 AMG (примерно 270 тыс. долларов), Mercedes AMG GLE 63 (около 170 тыс. долларов), Range Rover Sport (около 135 тыс. долларов).

Есть даже Chevrolet Camaro (около 50 тыс. долларов).

Напомним, украинский голкипер Георгий Бущан не слишком удачно стартовал в своем новом клубе.

Стало известно, кто может возглавить сборную Украины в случае, если Сергей Ребров покинет пост.

К сборной Украины присоединятся сразу несколько новичков накануне матчей с Бельгией.

Криштиану Роналду собирается приобрести известный испанский клуб, который сейчас переживает не лучшие времена.