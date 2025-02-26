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Скільки Роналду витратив на свій автопарк та сума шокує

26 лютого 2025 17:15
Олександр Ільющенков - Редактор
Роналду показав найдорожчі автомобілі у своєму автопарку
Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano
Олександр Ільющенков - Редактор

Португалець Кріштіану Роналду відомий не лише своїми легендарними футбольними досягненнями, а й вражаючим автопарком, який демонструє його любов до розкішних автомобілів. Його колекція, до якої входять такі бренди як Lamborghini, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari тощо, по праву вважається однією із найвражаючих, як мінімум, серед спортсменів.

Кількість автомобілів у автопарку Кріштіану Роналду, за даними ЗМІ, вже давно наблизилась до кількох десятків, її загальна вартість становить понад 21 мільйон доларів, пише портал Новини.LIVE. 

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Останнє на сьогоднішній день її поповнення сталося у грудні 2024 року. Тоді португалець отримав подарунок від BMW, що було частиною спонсорства між автомобільним гігантом та нинішнім клубом Роналду "Аль-Насром". 

Поговоримо про найбільш знакові автомобілі у його колекції. От з BMW і почнемо. 

Автомобіль Роналду
BMW XM та Роналду. Фото: instagram.com/alnassr

BMW XM 

Hola.com пише, що це персоналізований BMW XM, який коштує приблизно 180 тисяч доларів. 

Позашляховик у чорному кольорі з червоними деталями став одним із найвиразніших автомобілів португальця. 

Серед іншого, він має номерний знак з ім'ям Роналду та його підписом. Це гібрид, який розвиває великі швидкості, а також включає в себе екологічно свідомий дизайн. 

Rolls Royce Dawn 2022

А це був подарунок на Різдво від дівчини Роналду Джорджини Родрігес. Вона вирішила здивувати Кріштіану, влаштувавши йому сюрприз.

Це автомобіль вартістю приблизно в 356 тисяч доларів. Футболіст виглядав здивованим. 

Bugatti
Bugatti Centodieci. Фото: firstclasse.com

Bugatti Centodieci

Це не просто обмежена версія. Це дуже обмежена версія. Кріштіану Роналду у 2021 році придбав автомобіль, яких у світі було випущено лише 10 штук.

Він коштував футболісту 10,5 мільйонів доларів. 

Вважається, що ця модель є даниною поваги легендарному Bugatti EB110.

Centodieci може похвалитися 8-літровим двигуном W16, а спеціальні моделі мають 1600 к.с.

Він може розганятися до 62 миль на годину всього за 2,4 секунди і досягати максимальної швидкості 236 миль на годину.

автомобіль Роналду
Перший автомобіль Роналду. Фото: carpixel.net

Mercedes-Benz C-Class Sport Coupe

Дуже знаковий автомобіль у колекції, оскільки саме з нього власне вся колекція Роналду і розпочалася.

Португалець придбав це авто у 2004 році, йому тоді було 19 років. Коштував цей автомобіль на той момент 23 тисячі євро.

Роналду Porshe
Роналду та Porshe 911 Turbo S. Фото:meme-arsenal.com

Porsche 911 Turbo S

На момент придбання у 2016 році це був найпотужніший Porshe в історії. Машина коштувала для Роналду близько 250 тисяч євро. 

Двигун цього Porshe має 580 к.с. Автомобіль розганяється до "сотні" за 3 секунди.

Які машини ще в колекції Роналду

Є ще два Bugatti: Chiron та Veyron (близько 5 млн доларів за обидва). Декілька Ferrari: Monza, 599 GTO та F12 TDF (майже 3 млн доларів за всі). McLaren Senna (1,35 млн доларів), два Bentley: Flying Spur та Continental (більше 500 тисяч доларів за два), Mercedes G-Wagon Brabus (800 тисяч доларів), два Rolls-Royce: Phantom Drophead та Cullinan (більше мільйона доларів за два)

Також у колекції Роналду присутні Lamborghini Aventador (350 тисяч доларів), McLaren MP4-12C (більше 360 тисяч доларів), Mercedes-Benz S65 AMG (приблизно 270 тис. доларів), Mercedes AMG GLE 63 (близько 170 тис. доларів),
Range Rover Sport (близько 135 тис. доларів). 

Є навіть Chevrolet Camaro (близько 50 тис. доларів).

Нагадаємо, український голкіпер Георгій Бущан не надто вдало стартував у своєму новому клубі. 

Стало відомо, хто може очолити збірну України у разі, якщо Сергій Ребров залишить посаду.

До збірної України долучаться одразу декілька новачків напередодні матчів з Бельгією. 

Кріштіану Роналду збирається придбати відомий іспанський клуб, який зараз переживає не найкращі часи. 

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