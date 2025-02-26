Бущан стає героєм Аль-Шабаба та чемпіонату Саудівської Аравії

Георгій Бущан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Досвід невдалого сезону "Динамо" в єврокубках допомагає воротарю збірної України Георгію Бущану демонструвати свої найкращі якості в чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу. Голкіпер постійно опиняється в центрі уваги місцевих уболівальників.

Бущану ще жодного разу не вдавалося зберегти ворота своєї нової команди "Аль-Шабаб" у недоторканності, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Георгій Бущан допоміг "Аль-Шабабу" обіграти на виїзді "Аль-Раїд" із рахунком 2:1 у матчі 22 туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу. Колишній футболіст "Динамо" записав на свій рахунок 6 сейвів та став одним із найкращих гравців поєдинку за версією SofaScore з оцінкою 7,3.

Георгій Бущан під час матчу. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Складний період кар'єри Бущана

Команда Фатіха Теріма (Туреччина), в який виступають такі зірки, як Яннік Карраско (Бельгія) і Джакомо Банавентура (Італія), є середняком національної першості Саудівської Аравії. Після 22 матчів вона посідає 6 місце в турнірній таблиці, де лідирує "Аль-Іттіхад".

Бущан взяв участь у 5 матчах, у яких пропустив 10 голів. За цей час "Аль-Шабаб" виграв лише у двох випадках, а Георгія жодного разу не зміг зберегти ворота в недоторканності. Однак у 18 турі саме сейв українця було визнано найкращою дією голкіпера в усіх матчах ігрового дня.

Українець Бущан у чемпіонаті Саудівської Аравії. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Уболівальники "Аль-Шабаба" хвалять Бущана в соціальних мережах після кожного поєдинку. Вони зазначають, що з іншим воротарем команда могла пропустити вдвічі більше в останніх турах. Критика дістається здебільшого футболістам лінії оборони та тренерському штабу.

Ігрова форма Бущана може призвести до того, що саме він буде основним голкіпером збірної України в матчах Ліги Націй із Бельгією. Анатолій Трубін припускається помилок у своїх останніх поєдинках, а Андрій Лунін сидить на лавці запасних "Реала".

Нагадаємо, у разі відходу Сергія Реброва зі збірної України команду може очолити відомий фахівець.

Травми гравців національної команди можуть призвести до того, що в березні у збірній України дебютують одразу декілька футболістів.

Півзахисник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду стане власником дворазового фіналіста Ліги чемпіонів.