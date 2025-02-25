Кріштіану Роналду стане власником іспанського клубу Ла-Ліги

Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду має намір розвивати свої бізнес-проєкти та займатися інвестуванням після закінчення кар'єри футболіста. Він може обійняти високу посаду у "Валенсії".

Роналду стане одним із власників популярного іспанського клубу, повідомляє Sport.es.

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Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру в найближчі півтора року, але при цьому вже має плани щодо діяльності "на пенсії". Португальський футболіст уже давно є успішним бізнесменом. Він розвиває власний бренд CR7, інвестує в готельний бізнес та приватний сектор. А скоро футболіст може стати власником відомого клубу.

Який клуб купить Роналду

Іспанська "Валенсія" давно переживає серйозну фінансову та ігрову кризу, а вболівальники команди мріють про зміну власника клубу. За підсумками 25 матчів "кажани" посідають 18 місце в турнірній таблиці. Команда претендує на виліт у Сегунду, і зміни тренерів не покращують гру "Валенсії".

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/

Інвестори із Саудівської Аравії хочуть придбати іспанський клуб. Більшу частину коштів виділить наслідний принц Мухаммед ібн Салман. Кріштіану Роналду теж вкладе гроші в розвиток "Валенсії" і візьме на себе управління відомим клубом.

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