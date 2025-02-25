Шахтар відмовився продавати одного з лідерів команди

Егіналдо (у центрі) перед матчем. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" вірить у перспективи легіонерів команди. Одного з них "гірники" відмовилися продати під час зимового трансферного вікна.

Егіналдо залишиться в українській команді, повідомляє журналіст Вене Касагранде.

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Донецький "Шахтар" активно продає гравців збірної України. Цієї зими з команди пішли Олександр Зубков і Данило Сікан, а також ветеран Тарас Степаненко. Через кілька місяців "гірники" можуть продати й Георгія Судакова. Але бразильські легіонери зберігають статус "недоторканних".

Егіналдо святкує гол. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Егіналдо залишиться в Україні

Відразу два бразильські клуби претендували на 20-річного півзахисника "гірників" Егіналдо. "Корінтіанс" і "Сан-Паулу" хотіли взяти футболіста в оренду з правом викупу його контракту. Однак "Шахтар" відмовив цим клубам.

В українській команді вважають, що лівий вінгер зможе стати зіркою, яку через кілька років можна буде продати більш вигідно. У 2023 році "Шахтар" заплатив за бразильця клубу "Васку да Гама" 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні він зіграв 22 поєдинки, забив 2 голи та зробив стільки ж результативних передач.

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