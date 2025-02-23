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Український талант підписав контракт з топклубом Португалії

23 лютого 2025 11:33
Олександр Ільющенков - Редактор
Талант з України переходить у відомий португальський клуб
Гравці португальського клубу "Віторія Гімараєш". Фото: instagram.com/vitoriasc_oficial
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із талановитих українських футболістів продовжить кар'єру в дуже конкурентному чемпіонаті Португалії. Раніше він вже грав за кордоном. 

Український вінгер Денис Книш перейшов до португальського клубу "Віторія Гімараєш", пише Legioners.ua.

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Він підписав контракт на два роки. Cімнадцятирічний українець розпочне виступи у Португалії з юнацької команди. 

Книш у Португалії 

Контракт українського гравця з "Віторією" передбачає продовження ще на два роки. 

Книш почне свої виступи за команду U-17, але планується, що його підключатимуть до матчів U-19. 

Раніше Денис Книш виступав за луцьку "Волинь" та "Мункач U-17. З квітня 2023 року був гравцем угорської "Кішварди".

"Віторія Гімараєш" зараз знаходиться на восьмій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. 

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