Талант з України переходить у відомий португальський клуб

Український талант підписав контракт з топклубом Португалії
Один із талановитих українських футболістів продовжить кар'єру в дуже конкурентному чемпіонаті Португалії. Раніше він вже грав за кордоном.
Український вінгер Денис Книш перейшов до португальського клубу "Віторія Гімараєш", пише Legioners.ua.
Він підписав контракт на два роки. Cімнадцятирічний українець розпочне виступи у Португалії з юнацької команди.
Книш у Португалії
Контракт українського гравця з "Віторією" передбачає продовження ще на два роки.
Книш почне свої виступи за команду U-17, але планується, що його підключатимуть до матчів U-19.
Раніше Денис Книш виступав за луцьку "Волинь" та "Мункач U-17. З квітня 2023 року був гравцем угорської "Кішварди".
"Віторія Гімараєш" зараз знаходиться на восьмій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.
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