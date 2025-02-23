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Усик покинув арену перед боєм російських боксерів — відео

23 лютого 2025 10:40
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик покинув арену перед боєм Бівола і Бетербієва
Український боксер Олександр Усик на вечорі боксу в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

У Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став бій Бетербієв — Бівол. Ще один примітний поєдинок вечора Паркер — Баколе був доступний у нашій онлайн-трансляції. 

Український боксер Олександр Усик був одним із гостей боксерського вечора, пише портал Новини.LIVE. 

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Результати боксерського вечора

У вечорі взяли участь багато відомих боксерів. Зокрема, німець Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжілея. 

Американець Вірджил Ортіс впевнено здолав представника Узбекистану Ісраїла Мадрімова. 

Ще один американець Шакур Стівенсон достроково переміг британця Джоша Педлі. Новозеландець Джозеф Паркер достатньо швидко нокаутував конголезця Мартіна Баколе. 

У головному поєдинку вечора зійшлося двоє росіян. Судді віддали перемогу Біволу.

Нагадаємо, Мартін Баколе втримався проти Джозефа Паркера лише два раунди. 

Джош Педлі протримався довше, але все одно поступився Шакуру Стівенсону, який оформив технічний нокаут.

Агіт Кабаєл був у протистоянні з Чжаном Чжілеєм андердогом, але довів, що з ним варто рахуватись.

Вірджіл Ортіс та Ісраїл Мадрімов пробоксували всю дистанцію, перемогу визначали судді.

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