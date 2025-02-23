Александр Усик покинул арену перед боем Бивола и Бетербиева

Украинский боксер Александр Усик на вечере бокса в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В Саудовской Аравии состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал бой Бетербиев — Бивол. Еще один примечательный поединок вечера Паркер — Баколе был доступен в нашей онлайн-трансляции.

Украинский боксер Александр Усик был одним из гостей боксерского вечера, пишет портал Новини.LIVE.

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Результаты боксерского вечера

В вечере приняли участие многие известные боксеры. В частности, немец Агит Кабаел нокаутировал китайца Чжана Чжилея.

Американец Вирджил Ортис уверенно одолел представителя Узбекистана Исраила Мадримова.

Еще один американец Шакур Стивенсон досрочно победил британца Джоша Педли. Новозеландец Джозеф Паркер достаточно быстро нокаутировал конголезца Мартина Баколе.

В главном поединке вечера сошлось двое россиян. Судьи отдали победу Биволу.

Напомним, Мартин Баколе продержался против Джозефа Паркера лишь два раунда.

Джош Педли продержался дольше, но все равно уступил Шакуру Стивенсону, который оформил технический нокаут.

Агит Кабаел был в противостоянии с Чжаном Чжилеем андердогом, но доказал, что с ним стоит считаться.

Вирджил Ортис и Исраил Мадримов пробоксировали всю дистанцию, победу определяли судьи.