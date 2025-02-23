Талант из Украины переходит в известный португальский клуб

Украинский талант подписал контракт с топ-клубом Португалии
Один из талантливых украинских футболистов продолжит карьеру в очень конкурентном чемпионате Португалии. Ранее он уже играл за рубежом.
Украинский вингер Денис Кныш перешел в португальский клуб "Витория Гимараеш", пишет Legioners.ua.
Он подписал контракт на два года. Семнадцатилетний украинец начнет выступления в Португалии с юношеской команды.
Кныш в Португалии
Контракт украинского игрока с "Виторией" предусматривает продление еще на два года.
Кныш начнет свои выступления за команду U-17, но планируется, что его будут подключать к матчам U-19.
Ранее Денис Кныш выступал за луцкую "Волынь" и "Мункач U-17. С апреля 2023 года был игроком венгерской "Кишварды".
"Витория Гимараеш" сейчас находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии.
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