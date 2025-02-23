Талант из Украины переходит в известный португальский клуб

Игроки португальского клуба "Витория Гимараеш". Фото: instagram.com/vitoriasc_oficial

Один из талантливых украинских футболистов продолжит карьеру в очень конкурентном чемпионате Португалии. Ранее он уже играл за рубежом.

Украинский вингер Денис Кныш перешел в португальский клуб "Витория Гимараеш", пишет Legioners.ua.

Читайте также:

Он подписал контракт на два года. Семнадцатилетний украинец начнет выступления в Португалии с юношеской команды.

Кныш в Португалии

Контракт украинского игрока с "Виторией" предусматривает продление еще на два года.

Кныш начнет свои выступления за команду U-17, но планируется, что его будут подключать к матчам U-19.

Ранее Денис Кныш выступал за луцкую "Волынь" и "Мункач U-17. С апреля 2023 года был игроком венгерской "Кишварды".

"Витория Гимараеш" сейчас находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Напомним, Бивол одолел Бетербиева в реванше на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Украинский боксер Александр Усик не стал смотреть бой россиян и ушел с арены до его начала.

Джозеф Паркер очень быстро завершил бой против Мартина Баколе, понадобилось несколько минут.

Агит Кабаел сенсационно победил Чжана Чжилея и заговорил о бое с Александром Усиком.