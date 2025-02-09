Подоляк начал футбольную карьеру в Испании — детали

Украинский футболист Марко Подоляк во время выступлений за польскую "Вислу". Фото: instagram.com/polishsportsgroup

В чемпионате Испании по футболу стало на одного украинца больше. Еще один перспективный игрок теперь будет выступать за клуб из Ла Лиги.

Украинский атакующий полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с "Леганесом", который сейчас выступает в испанской Ла Лиге, сообщает ASM.

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Детали по соглашению пока не разглашаются. Также пока неизвестно, будет ли Подоляк выступать за основную команду.

Украинец Марко Подоляк в "Леганесе". Фото: instagram.com/anthemsports.eu

Кто такой Марко Подоляк

Марко Подоляк ранее был в системе киевского "Динамо". После начала полномасштабного вторжения РФ переехал в Англию.

В Англии был в клубе "Брекнелл Таун", затем на просмотре в "КПР". Летом 2023 года перешел в польскую "Вислу" из Плоцка, из которой ушел как свободный агент в июле.

Затем получил контракт в "Райо Вальекано", после которого уже был "Леганес".

Напомним, экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский совершил странный поступок на одном из футбольных матчей.

В "Динамо" тем временем готовят смену нынешним форвардам, подключая к основе перспективного воспитанника.

Бывший талант "Шахтера" будет играть в Италии, это будет его вторая попытка заиграть в клубе, где он уже выступал.

Каталонская "Барселона" собирается продать одного из лидеров, уже известна причина такого решения.