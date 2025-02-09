Подоляк розпочав футбольну кар'єру в Іспанії — деталі

Український футболіст Марко Подоляк під час виступів за польську "Віслу". Фото: instagram.com/polishsportsgroup

У чемпіонаті Іспанії з футболу стало на одного українця більше. Ще один перспективний гравець тепер виступатиме за клуб з Ла Ліги.

Український атакувальний півзахисник Марко Подоляк підписав контракт із "Леганесом", який зараз виступає у іспанській Ла Лізі, повідомляє ASM.

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Деталі щодо угоди поки не розголошуються. Також наразі невідомо, чи буде Подоляк виступати за основну команду.

Українець Марко Подоляк в "Леганесі". Фото: instagram.com/anthemsports.eu

Хто такий Марко Подоляк

Марко Подоляк раніше був у системі київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Англії.

В Англії був у клубі "Брекнелл Таун", потім на перегляді у "КПР". Влітку 2023 року перейшов до польської "Вісли" з Плоцька, з якої пішов як вільний агент в липні.

Потім отримав контракт у "Райо Вальєкано", після якого вже був "Леганес".

Нагадаємо, ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський зробив дивний вчинок на одному із футбольних матчів.

У "Динамо" тим часом готують зміну нинішнім форвардам, підключаючи до основи перспективного вихованця.

Колишній талант "Шахтаря" буде грати в Італії, це буде його друга спроба заграти у клубі, де він вже виступав.

Каталонська "Барселона" збирається продати одного із лідерів, вже відома причина такого рішення.