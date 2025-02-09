Мбаппе став автором цікавого рекорду — що відомо

Гравець мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Черговий тур чемпіонату Іспанії з футболу вже відзначився важливим рекордом. Його встановив зірковий форвард, у якого довго не виходило акліматизуватись у новому турнірі.

Гравець мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе досяг результату у 500 очок за системою "гол+пас" у віці 26 років, що стало новим рекордом, повідомляє Actu Foot.

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Це сталося у матчі 23 туру Ла Ліги проти "Атлетіко". Поєдинок завершився для команди Мбаппе результативною нічиєю.

🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗦𝗢𝗥𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝟱𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🤯⭐️



Plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 500 G/A, à seulement 26 ans. ✨ pic.twitter.com/SHywEQ7df5 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2025

Деталі рекорду

Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії, який набрав 500 результативних балів за системою "гол+пас".

Для прикладу, Кріштіану Роналду у цьому віці досяг позначки у 302 бали, Ліонель Мессі — 486, Неймар — 492.

Раніше Мбаппе визнали найкращим гравцем січня у чемпіонаті Іспанії. Цього сезону він вже встиг зіграти за "Реал" 34 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

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