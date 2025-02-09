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Мбаппе встановив унікальне досягнення у світовому футболі

9 лютого 2025 11:43
Олександр Ільющенков - Редактор
Мбаппе став автором цікавого рекорду — що відомо
Гравець мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Ana Beltran
Олександр Ільющенков - Редактор

Черговий тур чемпіонату Іспанії з футболу вже відзначився важливим рекордом. Його встановив зірковий форвард, у якого довго не виходило акліматизуватись у новому турнірі. 

Гравець мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе досяг результату у 500 очок за системою "гол+пас" у віці 26 років, що стало новим рекордом, повідомляє Actu Foot

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Це сталося у матчі 23 туру Ла Ліги проти "Атлетіко". Поєдинок завершився для команди Мбаппе результативною нічиєю. 

Деталі рекорду

Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії, який набрав 500 результативних балів за системою "гол+пас". 

Для прикладу, Кріштіану Роналду у цьому віці досяг позначки у 302 бали, Ліонель Мессі — 486, Неймар — 492. 

Раніше Мбаппе визнали найкращим гравцем січня у чемпіонаті Іспанії. Цього сезону він вже встиг зіграти за "Реал" 34 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі. 

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