Мбаппе стал автором интересного рекорда — что известно

Игрок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Очередной тур чемпионата Испании по футболу уже отметился важным рекордом. Его установил звездный форвард, у которого долго не получалось акклиматизироваться в новом турнире.

Игрок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе достиг результата в 500 очков по системе "гол+пас" в возрасте 26 лет, что стало новым рекордом, сообщает Actu Foot.

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Это произошло в матче 23 тура Ла Лиги против "Атлетико". Поединок завершился для команды Мбаппе результативной ничьей.

🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗦𝗢𝗥𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝟱𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🤯⭐️



Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 G/A, à seulement 26 ans ✨ pic.twitter.com/SHywEQ7df5 - Actu Foot (@ActuFoot_) 8 февраля 2025 г.

Детали рекорда

Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который набрал 500 результативных баллов по системе "гол+пас".

Например, Криштиану Роналду в этом возрасте достиг отметки в 302 балла, Лионель Месси - 486, Неймар - 492.

Ранее Мбаппе признали лучшим игроком января в чемпионате Испании. В этом сезоне он уже успел сыграть за "Реал" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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