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Мбаппе установил уникальное достижение в мировом футболе

9 февраля 2025 11:43
Александр Ильющенков - Редактор
Мбаппе стал автором интересного рекорда — что известно
Игрок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Ana Beltran
Александр Ильющенков - Редактор

Очередной тур чемпионата Испании по футболу уже отметился важным рекордом. Его установил звездный форвард, у которого долго не получалось акклиматизироваться в новом турнире.

Игрок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе достиг результата в 500 очков по системе "гол+пас" в возрасте 26 лет, что стало новым рекордом, сообщает Actu Foot.

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Это произошло в матче 23 тура Ла Лиги против "Атлетико". Поединок завершился для команды Мбаппе результативной ничьей.

Детали рекорда

Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который набрал 500 результативных баллов по системе "гол+пас".

Например, Криштиану Роналду в этом возрасте достиг отметки в 302 балла, Лионель Месси - 486, Неймар - 492.

Ранее Мбаппе признали лучшим игроком января в чемпионате Испании. В этом сезоне он уже успел сыграть за "Реал" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

Напомним, каталонская "Барселона" готовится продать одного из своих звездных лидеров, известна причина такого решения.

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спорт футбол рекорд Килиан Мбаппе Реал Мадрид
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