Мбаппе забив важливий гол та став героєм мадридського Реала в нинішньому сезоні

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" не без проблем обіграв "Сельту" у матчі Кубка Іспанії. Французький форвард Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у цьому поєдинку та повторив досягнення свого співвітчизника Каріма Бензема.

Мбаппе поступово стає лідером атак "Реала", повідомляє MisterChip у соцмережі Х.

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У рамках 1/8 Кубка Іспанії "Реал" прийняв "Сельту". Матч вийшов важким для мадридської команди. Основний час завершився внічию з рахунком 2:2, причому гості забили рятівний м'яч уже в компенсований час. Але в екстратаймах "Реал" забив одразу три голи й з рахунком 5:2 вийшов до півфіналу турніру.

Досягнення Мбаппе

Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок перший гол "Реала". Також за мадридську команду забили Вінісіус і Вальверде, а Ендрік зробив дубль. Для французького форварда м'яч став знаковим. Мбаппе забив за "Реал" уже в шостому турнірі цього сезону.

Кіліан Мбаппе завдає удару по воротах. Фото: Reuters/Juan Medina

Раніше подібне досягнення вдавалося тільки Каріму Бензема в сезоні 2022/2023. Кіліан Мбаппе вже забивав за "Реал" голи в чемпіонаті Іспанії, Суперкубку та Кубку країни, Лізі чемпіонів, Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

Загалом Мбаппе в нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 28 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів і зробив 3 результативні передачі.

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