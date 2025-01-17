Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема в Реалі arrow

Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема в Реалі

17 січня 2025 10:23
Станіслав Костюк - Редактор
Мбаппе забив важливий гол та став героєм мадридського Реала в нинішньому сезоні
Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina
Станіслав Костюк - Редактор

Мадридський "Реал" не без проблем обіграв "Сельту" у матчі Кубка Іспанії. Французький форвард Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у цьому поєдинку та повторив досягнення свого співвітчизника Каріма Бензема.

Мбаппе поступово стає лідером атак "Реала", повідомляє MisterChip у соцмережі Х.

Читайте також:

У рамках 1/8 Кубка Іспанії "Реал" прийняв "Сельту". Матч вийшов важким для мадридської команди. Основний час завершився внічию з рахунком 2:2, причому гості забили рятівний м'яч уже в компенсований час. Але в екстратаймах "Реал" забив одразу три голи й з рахунком 5:2 вийшов до півфіналу турніру.

Досягнення Мбаппе 

Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок перший гол "Реала". Також за мадридську команду забили Вінісіус і Вальверде, а Ендрік зробив дубль. Для французького форварда м'яч став знаковим. Мбаппе забив за "Реал" уже в шостому турнірі цього сезону.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе завдає удару по воротах. Фото: Reuters/Juan Medina

Раніше подібне досягнення вдавалося тільки Каріму Бензема в сезоні 2022/2023. Кіліан Мбаппе вже забивав за "Реал" голи в чемпіонаті Іспанії, Суперкубку та Кубку країни, Лізі чемпіонів, Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

Загалом Мбаппе в нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 28 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів і зробив 3 результативні передачі. 

Нагадаємо, стало відомо, який клуб цікавиться Георгієм Бущаном — в "Динамо" вже відповіли покупцеві на гравця. 

У збірній України зробили важливу заяву щодо Михайла Мудрика й того, як він міг прийняти допінг. 

Лондонський "Арсенал" знайшов новий клуб для Олександра Зінченка — відомо, коли може відбутися трансфер.

спорт футбол рекорд Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Карім Бензема

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

10:14 ЗСУ уразили радіолокаційну техніку окупантів на Бєлгородщині

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

10:14 ЗСУ уразили радіолокаційну техніку окупантів на Бєлгородщині

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво