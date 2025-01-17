Мбаппе забил важный гол и стал героем мадридского Реала в нынешнем сезоне

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" не без проблем обыграл "Сельту" в матче Кубка Испании. Французский форвард Килиан Мбаппе открыл счет в этом поединке и повторил достижение своего соотечественника Карима Бензема.

Мбаппе постепенно становится лидером атак "Реала", сообщает MisterChip в соцсети Х.

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В рамках 1/8 Кубка Испании "Реал" принял "Сельту". Матч получился тяжелым для мадридской команды. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, причем гости забили спасительный мяч уже в компенсированное время. Но в экстра-таймах "Реал" забил сразу три гола и со счетом 5:2 вышел в полуфинал турнира.

Достижение Мбаппе

Килиан Мбаппе записал на свой счет первый гол "Реала". Также за мадридскую команду забили Винисиус и Вальверде, а Эндрик сделал дубль. Для французского форварда мяч стал знаковым. Мбаппе забил за "Реал" уже в шестом турнире в этом сезоне.

Килиан Мбаппе наносит удар по воротам. Фото: Reuters/Juan Medina

Ранее подобное достижение удавалось только Кариму Бензема в сезоне 2022/2023. Килиан Мбаппе уже забивал за "Реал" голы в чемпионате Испании, Суперкубке и Кубке страны, Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

В общей сложности Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

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