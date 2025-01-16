Бывшего игрока Реала обвиняют в нарушении закона — что известно

Звезду Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов
Известный португальский футболист попал в серьезный скандал. Он грозит ему большими проблемами.
Португальские власти обвиняют бывшего игрока мадридского "Реала" Фабио Коэнтрау в открытии бизнеса по продаже морепродуктов без необходимой лицензии, сообщает AS.
Дело сейчас расследуют. Коэнтрау якобы нанес своей деятельностью миллионный ущерб государству.
В чем обвиняют Коэнтрау
По данным местных СМИ, на складе, арендованном экс-футболистом, обнаружили тонну морепродуктов.
В частности, речь идет о 12 резервуарах, заполненных омарами, креветками и камбалой. Правоохранители утверждают, что из этой тонны 760 килограммов не имели никаких документов, а 260 килограммов — имели счета, но бизнес не имел лицензии на реализацию.
Фабио Коэнтрау закончил карьеру в 2021 году. С того времени он занимался бизнесом.
Напомним, "Динамо" лишилось очередного опытного футболиста.
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