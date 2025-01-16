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Звезду Реала обвиняют в незаконной продаже морепродуктов

16 января 2025 19:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бывшего игрока Реала обвиняют в нарушении закона — что известно
Бывший игрок "Реала" Фабио Коэнтрау. Фото: instagram.com/fabio_coentrao
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Известный португальский футболист попал в серьезный скандал. Он грозит ему большими проблемами.

Португальские власти обвиняют бывшего игрока мадридского "Реала" Фабио Коэнтрау в открытии бизнеса по продаже морепродуктов без необходимой лицензии, сообщает AS.

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Дело сейчас расследуют. Коэнтрау якобы нанес своей деятельностью миллионный ущерб государству.

Роналду и Коэнтрау
Криштиану Роналду и Фабио Коэнтрау. Фото: instagram.com/fabio_coentrao

В чем обвиняют Коэнтрау

По данным местных СМИ, на складе, арендованном экс-футболистом, обнаружили тонну морепродуктов.

В частности, речь идет о 12 резервуарах, заполненных омарами, креветками и камбалой. Правоохранители утверждают, что из этой тонны 760 килограммов не имели никаких документов, а 260 килограммов — имели счета, но бизнес не имел лицензии на реализацию.

Фабио Коэнтрау закончил карьеру в 2021 году. С того времени он занимался бизнесом.

Напомним, "Динамо" лишилось очередного опытного футболиста.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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