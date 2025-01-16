Колишнього гравця Реала звинувачують у порушенні закону — що відомо

Зірку Реала звинувачують у незаконному продажі морепродуктів
Відомий португальський футболіст потрапив у серйозний скандал. Він загрожує йому великими проблемами.
Португальська влада звинувачує колишнього гравця мадридського "Реала" Фабіо Коентрау у відкритті бізнесу з продажу морепродуктів без необхідної ліцензії, повідомляє AS.
Справу зараз розслідують. Коентрау нібито наніс своєю діяльністю мільйонних збитків державі.
У чому звинувачують Коентрау
За даними місцевих ЗМІ, на складі, орендованому ексфутболістом, виявили тонну морепродуктів.
Зокрема, йдеться про 12 резервуарів, заповнених омарами, креветками та камбалою. Правоохоронці стверджують, що з цієї тонни 760 кілограмів не мали жодних документів, а 260 кілограмів — мали рахунки, але бізнес не мав ліцензії на реалізацію.
Фабіо Коентрау закінчив кар'єру у 2021 році. З того часу він займався бізнесом.
Нагадаємо, "Динамо" позбулося чергового досвідченого футболіста.
У збірній України прокоментували версію про допінг Мудрика.
"Арсенал" знайшов покупця на Олександра Зінченка.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін зацікавив декілька топових клубів.
Читайте Новини.LIVE!