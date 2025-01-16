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Зірку Реала звинувачують у незаконному продажі морепродуктів

16 січня 2025 19:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Колишнього гравця Реала звинувачують у порушенні закону — що відомо
Колишній гравець "Реала" Фабіо Коентрау. Фото: instagram.com/fabio_coentrao
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Відомий португальський футболіст потрапив у серйозний скандал. Він загрожує йому великими проблемами.

Португальська влада звинувачує колишнього гравця мадридського "Реала" Фабіо Коентрау у відкритті бізнесу з продажу морепродуктів без необхідної ліцензії, повідомляє AS.

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Справу зараз розслідують. Коентрау нібито наніс своєю діяльністю мільйонних збитків державі. 

Роналду та Коентрау
Кріштіану Роналду та Фабіо Коентрау. Фото: instagram.com/fabio_coentrao

У чому звинувачують Коентрау

За даними місцевих ЗМІ, на складі, орендованому ексфутболістом, виявили тонну морепродуктів. 

Зокрема, йдеться про 12 резервуарів, заповнених омарами, креветками та камбалою. Правоохоронці стверджують, що з цієї тонни 760 кілограмів не мали жодних документів, а 260 кілограмів — мали рахунки, але бізнес не мав ліцензії на реалізацію.

Фабіо Коентрау закінчив кар'єру у 2021 році. З того часу він займався бізнесом. 

Нагадаємо, "Динамо" позбулося чергового досвідченого футболіста. 

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