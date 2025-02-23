Бивол победил Бетербиева в реванше и взял четыре титула

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Фото: Reuters

В Эр-Рияде прошел реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева против его земляка Дмитрия Бивола. В 2024 году боксеры дрались в объединительном поединке, где Бетербиев победил спорным решением судей.

В реванше результат боя был другим, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Дмитрий Бивол. Фото: Reuters

Бой Бетербиев — Бивол

Поскольку Бивол представляет быстрый и техничный бокс, он активно провел первые три раунда, успешно перебивая Бетербиева.

Однако с четвертого раунда Бетербиев начал действовать мощнее и агрессивнее. Это заставило претендента больше думать о защите, чем об атаке. К тому же удары Артура начали доходить до цели, и соперник их хорошо почувствовал.

В конце пятого раунда Бивол выглядел очень уставшим и лишь отступал по рингу. Однако в следующей трехминутке он собрался, вернулся в бой и снова начал превосходить чемпиона по количеству ударов. Бетербиев лишь в конце раунда сподобился на резкую атаку.

Восьмой раунд показал, что Бетербиев начал замедляться. Благодаря этому поединок стал более спокойным, а Бивол уверенно работал на дистанции.

В десятом раунде Артур продолжал наступать, но Дмитрий легко с этим справлялся, отвечая контратаками из двух-трех ударов. Задача Бивола заключалась в том, чтобы заставлять чемпиона промахиваться, и это ему удавалось.

В предпоследнем раунде преимущество Бивола стало еще более очевидным. Бетербиев на ринге лишь получал удары в голову и пытался пробить защиту соперника.

Двенадцатый раунд запомнился активным наступлением Бетербиева, но Бивол удачно отзащищался, хотя и уступил по очкам в этой трехминутке.

По итогам поединка судьи справедливо отдали победу Биволу: 114:114, 116:112, 115:113.

Напомним, ранее Джозеф Паркер нокаутировал Мартина Баколе в начале боя.

Шакур Стивенсон в Эр-Рияде досрочно победил британского электрика.

Немецкая машина Агит Кабаел переехал Чжана Чжилея и стал претендентом для Александра Усика.

Бывший соперник Сергея Богачука Вирджил Ортис выиграл решением судей у Исраила Мадримова в бою за временный титул.